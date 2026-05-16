EXPEDIÇÃO

Militar morre durante operação de resgate de mergulhadores italianos em caverna nas Maldivas

Socorrista participava da retirada dos corpos de turistas desaparecidos

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:24

Socorrista morto era membro da Força de Defesa Nacional das Maldivas Crédito: Dilvulgação X / Thoriq Ibrahim

Um militar das forças de resgate das Maldivas morreu durante a operação para recuperar os corpos de mergulhadores italianos desaparecidos em uma caverna submarina no arquipélago turístico, no Atol de Vaavu. O acidente ocorreu neste sábado (16), enquanto equipes especializadas atuavam em uma missão considerada de alto risco pelas autoridades locais.

O socorrista participava das buscas pelos corpos de quatro turistas italianos que permanecem presos a cerca de 60 metros de profundidade em uma caverna submersa. As vítimas desapareceram durante um mergulho realizado na última quinta-feira (14).

Quem eram os cinco italianos mortos em mergulho nas Maldivas; resgate mobiliza operação de alto risco 1 de 5

Segundo o porta-voz da Presidência das Maldivas, Mohammed Hussain Shareef, o militar Mohamed Mahudhee sofreu doença descompressiva após participar da missão subaquática e morreu depois de ser transferido para um hospital na capital do país.

“Essa morte mostra a dificuldade da missão”, afirmou o porta-voz. As informações foram divulgadas pela DW Brasil.

Mahudhee integrava a equipe responsável pelo plano de resgate apresentado ao presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, durante visita oficial ao local das buscas na sexta-feira (15).

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que o governo fará “tudo o que for possível” para repatriar as vítimas. Segundo a DW, a chancelaria italiana coordena as ações com a Divers Alert Network, organização internacional especializada em segurança no mergulho, para apoiar as operações de recuperação dos corpos.

Segundo autoridades maldivas, a operação vinha sendo dificultada pelas condições climáticas adversas, com ventos fortes e baixa segurança para mergulhos em grande profundidade. A missão mobiliza embarcações, apoio aéreo e mergulhadores especializados.

As vítimas foram identificadas como Monica Montefalcone, professora da Universidade de Gênova, a filha dela Giorgia Sommacal, a pesquisadora Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, de 31 anos. O corpo do instrutor de mergulho Gianluca Benedetti já havia sido recuperado anteriormente.