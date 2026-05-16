FOI PRESO

Motorista em alta velocidade atinge pedestres no centro de cidade da Itália e deixa feridos graves

Carro avançou sobre calçada em Modena, atingiu cerca de dez pessoas e foi detido após tentar fugir

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:38

Carro em alta velocidade atropelou pedestres no centro de Modena Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um carro em alta velocidade atropelou cerca de dez pedestres no centro de Modena neste sábado (16), deixando vários feridos, alguns em estado grave. O caso aconteceu na movimentada Via Emilia Centro, uma das principais vias da cidade italiana.

Segundo veículos da imprensa local, o motorista perdeu o controle do veículo após avançar sobre a calçada e atingir pedestres que caminhavam pela região. O automóvel também bateu contra a vitrine de uma loja após os atropelamentos.

Equipes de emergência, ambulâncias e helicópteros de resgate foram mobilizados para atender as vítimas. Pelo menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram transferidas para hospitais de Bolonha. Uma mulher sofreu ferimentos severos nas pernas após ser prensada contra uma vitrine.

Após o impacto, o motorista abandonou o carro e tentou fugir a pé. De acordo com relatos da imprensa italiana, ele chegou a ferir uma pessoa com uma faca durante a fuga antes de ser detido pelas forças de segurança.

O motorista preso foi identificado como Salim El Koudri, 31 anos, formado em Economia, nascido em Seriate, na região de Bérgamo, e morador da província de Modena. Segundo as primeiras informações divulgadas pela imprensa italiana, ele não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas no momento do ataque.

Segundo o balanço oficial da Autoridade Local de Saúde de Modena, o atropelamento deixou sete feridos, sendo quatro em estado grave. Dois pacientes foram transferidos para o Hospital Maggiore, em Bolonha: uma mulher de 55 anos, em estado gravíssimo e com risco de morte, e um homem de 55 anos, internado na UTI.

Outras três vítimas foram levadas ao hospital de Baggiovara: uma mulher de 53 anos em estado grave, uma mulher de 63 anos em estado sério e um homem de 69 anos em condição considerada média grave.

Já na Policlínica de Modena, foram atendidas uma mulher de 27 anos em estado moderado e outras duas pessoas com ferimentos leves, de 71 e 57 anos.

Área turística

O atropelamento aconteceu no centro histórico de Modena, uma área bastante turística da cidade italiana.

A região da Via Emilia Centro, onde ocorreu o caso, concentra cafés, lojas, restaurantes e construções históricas muito frequentadas por turistas e moradores. Modena é conhecida internacionalmente pela gastronomia — especialmente o vinagre balsâmico tradicional — além de atrações ligadas à Ferrari e ao patrimônio histórico da cidade.