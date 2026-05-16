TURISMO

Cruzeiro com surto de norovírus chega à Espanha sob vigilância sanitária

Embarcação atracou em Corunha após registrar dezenas de casos de gastroenterite entre passageiros e tripulantes

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 18:41

Embarcação da Ambassador Cruise Line saiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio Crédito: Reprodução/Instagram

Um navio de cruzeiro com ao menos 30 casos confirmados de norovírus chegou neste sábado (16) ao porto de Corunha sob monitoramento das autoridades sanitárias espanholas. As informações foram divulgadas pela Euronews.

Segundo as autoridades locais, passageiros e integrantes da tripulação apresentaram sintomas típicos de gastroenterite, como vômito, diarreia e mal-estar. Apesar do surto, o desembarque ocorreu normalmente, acompanhado por protocolos especiais de vigilância e controle sanitário. O navio chegou a ficar retido alguns dias na França.

O norovírus é altamente contagioso e costuma se espalhar rapidamente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas, como cruzeiros, hotéis e hospitais. A transmissão ocorre principalmente por contato com superfícies contaminadas, alimentos ou água infectados.

As autoridades de saúde da Espanha informaram que os passageiros afetados receberam atendimento médico a bordo e que a situação está sendo monitorada para evitar novos casos.

Ainda segundo a Euronews, equipes sanitárias realizaram inspeções no navio após a chegada ao porto, incluindo procedimentos de desinfecção e avaliação das condições de higiene da embarcação.