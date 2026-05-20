Gigante da tecnologia demite 8 mil pessoas e reduz em 10% o número de funcionários

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Maysa Polcri
Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:20
A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, deu início ao processo de demissão de 8 mil funcionários nesta quarta-feira (20) como parte de uma reestruturação para priorizar investimentos em inteligência artificial (IA). As informações foram divulgadas pela agência Bloomberg e confirmadas por um funcionário da gigante de tecnologia ao g1.
A empresa tinha 78.865 funcionários em dezembro de 2025, segundo a agência France Presse. Os desligamentos de 8 mil pessoas representam cerca de 10,14% do quadro de trabalhadores.
Segundo a publicação da Bloomberg, os funcionários da Meta na Ásia foram os primeiros a receber os comunicados de demissões, por volta das 4 horas, no horário de Singapura. A rodada de demissões atinge principalmente equipes de engenharia e produtos. Não foi divulgado até então se funcionários da Meta no Brasil também foram impactados.
Na segunda-feira (18), a empresa informou que cerca de 7 mil funcionários foram realocados para novas equipes criadas com foco em IA. Em nota interna, a diretora de recursos humanos, Janelle Gale, afirmou que a decisão faz parte dos esforços da Meta para “gerir a empresa de forma mais eficiente e compensar os investimentos”.