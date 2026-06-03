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Como escolher uma água mineral com segurança? Especialista aponta o que observar além do preço

Origem, controles de qualidade, rastreabilidade e confiança na marca são fatores que merecem atenção dos consumidores

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:21

Como escolher uma água mineral com segurança? Crédito: Reprodução

A água mineral está entre os produtos mais consumidos pelos brasileiros e, na maioria das vezes, sua escolha acontece de forma rápida, baseada no preço ou na disponibilidade no ponto de venda. No entanto, especialistas alertam que fatores relacionados à qualidade, procedência e segurança também devem ser considerados na hora da compra.

O tema ganhou ainda mais relevância recentemente, levando muitos consumidores a se questionarem sobre como identificar produtos confiáveis e quais critérios podem ajudar na escolha de uma água mineral.Segundo o sócio-proprietário da Baggio Indústria, fabricante da Água Otimista, Fábio Baggio, a segurança de uma água mineral começa muito antes de ela chegar às prateleiras.

Por que a água mineral faz 'glup' 1 de 3

“A qualidade da água é resultado de uma cadeia de cuidados que envolve a proteção da fonte, monitoramentos frequentes, controles rigorosos durante o envase e acompanhamento constante dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores. É um trabalho permanente”, afirma.

De acordo com ele, embora muitos aspectos técnicos não sejam visíveis ao consumidor, existem alguns sinais que ajudam a identificar empresas comprometidas com a qualidade e a transparência. “A procedência da água, a clareza das informações disponíveis no rótulo, a identificação dos lotes e a credibilidade construída pela marca ao longo do tempo são fatores que merecem atenção. São elementos que ajudam o consumidor a fazer escolhas com mais confiança”, explica.

Além dos controles internos realizados pelas empresas, o setor é submetido a fiscalizações e normas específicas que buscam garantir a segurança dos produtos comercializados. “A água mineral é um produto essencial e, por isso, a responsabilidade dos fabricantes é muito grande. Qualidade não é apenas uma característica do produto final. É resultado de processos bem estruturados, monitoramento constante e compromisso com a segurança do consumidor”, destaca Fábio.

A busca por transparência também tem influenciado cada vez mais as decisões de consumo. Pesquisa conduzida pela NielsenIQ em parceria com a FMI (Food Industry Association) apontou que mais de 80% dos consumidores consideram importante ter acesso a informações claras sobre os produtos e seus processos de produção.

O resultado demonstra uma preocupação crescente com procedência, qualidade e confiança nas marcas, aspectos que vêm ganhando peso na decisão de compra. Nesse contexto, especialmente em momentos em que a qualidade e a segurança de produtos de consumo ganham maior atenção pública, cresce a importância de aspectos como procedência, rastreabilidade, controle de qualidade e credibilidade da marca na decisão de compra do consumidor, especialmente em categorias ligadas à saúde e ao bem-estar, como a água mineral.

O que observar na hora de escolher uma água mineral:

Segundo Fábio Baggio, alguns critérios podem ajudar o consumidor a tomar uma decisão mais consciente:

Verificar a procedência e a origem da fonte;

Observar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;

Conferir informações de lote e identificação do produto;

Optar por marcas que comuniquem seus processos com transparência;

Considerar o histórico e a credibilidade da empresa no mercado.