GRANDE SP

Aluno é obrigado a ficar nu por suspeita de portar cigarro eletrônico em escola

Diretora e vice-diretora foram afastadas



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:36

Cigarro eletrônico é proibido no Brasil pela Anvisa Crédito: Divulgação

A diretora e a vice-diretora de uma escola estadual, em Santo André, na Grande São Paulo, foram afastadas de suas funções após uma denúncia envolvendo a abordagem de um aluno de 14 anos dentro da unidade escolar.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o caso teve início após a suspeita de que o estudante estivesse portando cigarros eletrônicos nas dependências da Escola Estadual Ordânia Janone Crespo. Durante a abordagem, o adolescente teria sido obrigado a tirar a roupa e ficar nu, mas nenhum item irregular foi localizado.

A Unidade Regional de Ensino (URE) de Santo André, após tomar conhecimento do episódio, determinou o desligamento das duas gestoras dos cargos de direção e encaminhou o caso à Controladoria Geral do Estado (CGE), que ficará responsável pela apuração administrativa.

Ao comentar o episódio, o órgão destacou que acompanha a situação e se manifestou sobre o atendimento prestado ao estudante. "A Unidade Regional de Ensino lamenta o ocorrido e está prestando apoio ao estudante e à sua família. Um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas foi disponibilizado para atendimento ao aluno", declarou.

O órgão também afirmou que "repudia toda e qualquer forma de violência e não compactua com a conduta das servidoras".