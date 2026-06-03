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Mulher morta pelo ex depois dos filhos irem para escola teve arma apontada para a cabeça 15 dias antes do crime

Camile Duarte foi assassinada dentro de casa; suspeito se matou após o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11:52

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan Crédito: Reprodução

O assassinato de Camile Duarte, 30 anos, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ocorreu após uma sequência de episódios de violência doméstica relatados à Polícia Civil. De acordo como g1, o ex-marido da vítima, Ruan Henrique Oliveira de Souza, 31, não aceitava o fim do relacionamento de cerca de 15 anos e já havia ameaçado matá-la semanas antes do crime.

A polícia aponta que uma das circunstâncias que reforçam a suspeita de premeditação é uma ameaça feita pelo suspeito cerca de duas semanas antes do feminicídio. Conforme a investigação, Ruan foi até a residência da ex-companheira armado, colocou a arma na cabeça dela e afirmou que a mataria antes de tirar a própria vida.

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
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Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
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Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução

O crime aconteceu na manhã de terça-feira (2). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Ruan entrou na casa apenas um minuto após os filhos gêmeos do casal, de 12 anos, saírem para a escola. Para a polícia, a ação foi planejada.

A investigação também aponta que o relacionamento era marcado por conflitos constantes e episódios de agressão. Conforme relatos colhidos pelos investigadores, Camile já havia sido vítima de violência física anteriormente. Em um dos casos, ocorrido em fevereiro deste ano, ela teria sido agredida pelo então companheiro e ficou com hematomas no rosto. Apesar dos episódios, nenhuma ocorrência policial foi registrada pela vítima.

Após invadir a residência, Ruan atacou Camile com diversos golpes de faca. Segundo a polícia, a vítima apresentava ferimentos em regiões como nuca, seios e mãos. Ela morreu dentro da casa.

Depois do feminicídio, o homem deixou o imóvel, retornou pouco tempo depois e foi encontrado morto nos fundos da residência. De acordo com a delegada, ele tirou a própria vida utilizando uma corda.

Os celulares de Camile e de Ruan foram apreendidos para perícia. Como o autor do crime morreu, o inquérito deverá ser concluído com a extinção da punibilidade. Os filhos do casal, que estavam na escola durante o crime, ficaram sob os cuidados de familiares.

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Tags:

Feminicídio Ex-companheiro Morta A Facadas Camile Barbosa Duarte Antunes

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