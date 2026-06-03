Água contaminada foi distribuída em quatro locais; veja onde e número do lote

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Esther Morais
Publicado em 3 de junho de 2026 às 11:12
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e consumo de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa no produto. A medida atinge o lote 25A1196, composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml produzidas na unidade da empresa em Luziânia, no estado de Goiás.
Segundo a Anvisa, as garrafas foram distribuídas para o Distrito Federal, cidades de Goiás, municípios do interior de São Paulo e Tocantins. O órgão determinou o recolhimento imediato de todas as unidades pertencentes ao lote afetado.
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Até o momento, não há registros de consumidores que tenham apresentado problemas de saúde após o consumo da água.
A bactéria identificada, a Pseudomonas aeruginosa, raramente causa doenças em pessoas saudáveis, mas pode representar riscos importantes para indivíduos com o sistema imunológico comprometido, pacientes hospitalizados ou pessoas com doenças crônicas, como fibrose cística.
A Anvisa orienta que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem e interrompam imediatamente o consumo caso possuam unidades do lote. O produto também não deve ser comercializado por supermercados, distribuidores ou demais estabelecimentos.