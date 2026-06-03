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Homem espera filhos irem para a escola e mata ex-companheira a facadas dentro de casa

Polícia aponta que suspeito premeditou o assassinato e já havia feito ameaças à vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:37

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Camile Barbosa Duarte Antunes, 30 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido dentro de casa na manhã desta terça-feira (2), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo o g1, câmeras de segurança registraram o momento em que Ruan Henrique Oliveira de Souza, de 31 anos, entrou no imóvel apenas um minuto após os filhos gêmeos do casal, de 12 anos, saírem para a escola.

Para a Polícia Civil, há indícios de que o crime tenha sido planejado. A vítima foi encontrada sem vida sobre a cama da residência, localizada no Parque Califórnia. As gravações mostram que as crianças deixaram o imóvel às 7h21. Um minuto depois, às 7h22, Ruan aparece entrando pelo portão utilizando as chaves da casa.

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
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Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução
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Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan por Reprodução

De acordo com a polícia, o suspeito já havia feito ameaças de morte contra a ex-companheira semanas antes do crime. Segundo a investigadora, há cerca de duas semanas ele foi até a residência da vítima armado, encostou a arma na cabeça dela e afirmou que iria matá-la antes de tirar a própria vida.

Após o ataque, o suspeito deixou a residência por volta das 8h15. Pouco tempo depois, retornou ao imóvel e foi encontrado morto nos fundos da casa. Os investigadores relataram que a cena encontrada no local era extremamente violenta.

Camile era natural de São José dos Campos, em São Paulo, enquanto Ruan era de Muriaé, em Minas Gerais. Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de 15 anos, marcado por conflitos e episódios de violência doméstica. Relatos colhidos durante a investigação indicam que o relacionamento do casal era marcado por conflitos constantes, discussões e episódios de violência.

A polícia apurou que, em fevereiro deste ano, a vítima teria sido agredida pelo então companheiro e ficou com hematomas no rosto, incluindo um olho roxo. Apesar das agressões, ela não registrou ocorrência policial. Ainda conforme as investigações, a separação ocorreu após a mulher descobrir uma suposta traição cometida por ele.

Os filhos do casal estavam na escola no momento do crime e foram acolhidos por familiares. Os celulares de Camile e Ruan foram recolhidos para auxiliar nas investigações.

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Tags:

Morta A Facadas Camile Barbosa Duarte Antunes Ruan Henrique Oliveira de Souza ex Invadiu Casa

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