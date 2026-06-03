EMPREGO

Prefeitura terá novo concurso público com vagas para níveis médio e superior e salários de até R$ 25 mil

Seleção prevê 46 oportunidades em diversas áreas

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:30

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, avança nos preparativos para a realização de um novo concurso público. A administração municipal oficializou a comissão responsável por acompanhar e fiscalizar todas as etapas do certame, indicando que a publicação do edital pode ocorrer em breve. Ao todo, serão ofertadas 46 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 3.968,61 e R$ 25.061,65.

A banca organizadora já foi definida e será a Fepese, escolhida após análise de critérios como experiência, qualificação técnica, capacidade operacional e compatibilidade de custos.

As oportunidades serão distribuídas entre o quadro geral do Poder Executivo e o Instituto Itajaí Sustentável (Inis). Entre os cargos previstos estão agente em atividades administrativas, guarda municipal, técnico em contabilidade, engenheiro civil, arquiteto, assistente social, contador, auditor fiscal, procurador, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente jurídico e analista ambiental.

O cargo com a maior remuneração é o de procurador, com salário inicial de R$ 25.061,65. Também se destacam as vagas para auditor fiscal, com vencimento de R$ 16.481,45, e para engenheiro civil e arquiteto, ambos com remuneração de R$ 12.618,92.

Das 46 vagas previstas, 40 serão destinadas ao Poder Executivo e seis ao Instituto Itajaí Sustentável.

O último concurso da Prefeitura de Itajaí foi realizado em 2024 e ofertou mais de 100 vagas para a área da educação.

Resumo do concurso

Situação: banca definida

Banca organizadora: Fepese

Vagas: 46

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: de R$ 3.968,61 a R$ 25.061,65