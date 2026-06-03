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Adeus, geladeira velha: Brastemp e Consul vão buscar aparelho usado e oferecer desconto em novo

Parceria entre fabricantes e entidades de reciclagem quer facilitar o descarte de refrigeradores antigos em mais de 5,5 mil municípios brasileiros

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:25

Geladeira na cozinha Crédito: Pexels

Descartar uma geladeira antiga pode se tornar uma tarefa muito mais simples para os consumidores brasileiros nos próximos meses. A Whirlpool, fabricante das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, anunciou uma parceria com a Dow para ampliar a logística reversa de refrigeradores em todo o país. O projeto já recebeu investimentos de R$ 3 milhões e também prevê benefícios para quem deseja trocar o equipamento por um modelo novo.

A iniciativa conta ainda com a participação do Instituto Akatu, organização voltada à promoção do consumo consciente e da economia circular. Anunciado em abril de 2026, o programa deve começar a funcionar nacionalmente nos próximos meses.

De acordo com Douglas Reis, diretor jurídico, de assuntos corporativos e ESG da Whirlpool para a América Latina, a proposta nasceu da necessidade de facilitar o descarte de eletrodomésticos de grande porte. “Quando um celular quebra, é fácil levar até um ponto de coleta. Com uma geladeira, material grande e pesado, a situação já se complica”, afirmou em entrevista ao portal Exame.

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Pelo modelo proposto, os consumidores poderão solicitar gratuitamente a retirada de equipamentos com mais de 30 quilos diretamente em suas residências por meio do site da Whirlpool. A expectativa é atender mais de 5,5 mil municípios brasileiros, utilizando uma rede logística que inclui parceiros como os Correios para transporte dos materiais até centros especializados de reciclagem.

Segundo Reis, a gratuidade do serviço foi mantida para evitar que o custo adicional dificultasse a compra de novos eletrodomésticos. “O consumidor geralmente precisa de uma fonte de financiamento para adquirir bens duráveis, como refrigeradores e geladeiras. Com a taxa Selic a 14,75% e a maior dificuldade para acessar crédito, se eu ainda repasso o custo da logística reversa para o consumidor, inviabilizo a compra”, explicou.

Como vai funcionar

A estruturação do programa está em fase final. A expectativa é que, além da coleta gratuita, seja implantado um sistema de trade-in, permitindo ao consumidor entregar o equipamento antigo e receber desconto na compra de uma nova geladeira.

A nova ação amplia iniciativas já existentes das empresas. Desde 2023, a Whirlpool mantém, em parceria com a Circular Brain, um programa de descarte responsável de eletroeletrônicos, incluindo produtos de outras marcas. Até 2025, a iniciativa havia processado mais de 111 mil toneladas de resíduos, volume equivalente a cerca de 2,5 milhões de itens reciclados.