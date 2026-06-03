CRIME

Vídeo mostra homem entrando em casa para matar ex-companheira minutos após filhos saírem para escola

Polícia aponta que suspeito planejou o feminicídio e já havia ameaçado a vítima semanas antes

Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:35

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entrou na casa da ex-companheira minutos antes de assassiná-la a facadas, em um crime tratado pela polícia como premeditado. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (2), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e teve como vítima Camile Barbosa Duarte Antunes, 30 anos, de acordo com informações do g1.



As gravações mostram que os filhos gêmeos do casal, ambos de 12 anos, deixaram a residência às 7h21 para ir à escola. Apenas um minuto depois, às 7h22, Ruan Henrique Oliveira de Souza, de 31 anos, aparece entrando no imóvel localizado no bairro Parque Califórnia. Segundo as investigações, ele utilizou as chaves da casa para acessar o local.

Camile Duarte foi morta a facadas por Ruan 1 de 16

Camile foi encontrada morta sobre a cama com diversas perfurações provocadas por faca. Para a Polícia Civil, os elementos reunidos até o momento indicam que o assassinato foi planejado. A principal linha de investigação aponta que o suspeito aguardou a saída das crianças para executar o crime sem a presença dos filhos.



As apurações também revelaram que a vítima já havia sido ameaçada anteriormente. Conforme informações levantadas pelos investigadores, cerca de duas semanas antes do feminicídio, o homem foi até a residência armado, colocou uma arma na cabeça da ex-companheira e afirmou que iria matá-la antes de tirar a própria vida.

O relacionamento entre os dois durou aproximadamente 15 anos e era marcado por episódios de violência. De acordo com relatos colhidos pela polícia, Camile já havia sofrido agressões físicas durante a convivência com o ex-marido. Em fevereiro deste ano, ela teria sido espancada e ficou com lesões no rosto, incluindo um olho roxo. Apesar disso, não chegou a registrar ocorrência.

Ainda segundo a investigação, a separação aconteceu após a mulher descobrir uma suposta traição cometida pelo então companheiro. Após o assassinato, Ruan deixou a residência por volta das 8h15. Pouco tempo depois, retornou ao imóvel e foi encontrado morto nos fundos da casa. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio.