TURISTA MINEIRA

Advogada da Caixa morreu em acidente de carro durante safári na África

Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, sofreu múltiplas lesões após veículo em que viajava capotar na Namíbia

Mariana Rios

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:47

Meire Aparecida de Amorim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma viagem de safári pela África terminou em tragédia para a advogada brasileira Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos. Natural de Minas Gerais e moradora de Brasília, ela morreu após o veículo em que estava capotar durante um passeio turístico na Namíbia.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (29), na rodovia C14, entre a região de Sesriem e a cidade costeira de Walvis Bay. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o SUV utilizado no safári transportava seis pessoas quando sofreu um capotamento. As investigações preliminares apontam que uma falha mecânica no eixo de transmissão pode ter provocado a perda de controle do veículo pelo motorista.

Advogada da Caixa morre durante safári na África 1 de 3

Meire sofreu múltiplas lesões e não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes do Toyota Land Cruiser tiveram ferimentos considerados leves a moderados e foram encaminhados para atendimento médico.

A brasileira nasceu em Patos de Minas e foi criada em Presidente Olegário. Ela atuava como advogada da Caixa Econômica Federal em Brasília.

A empresa responsável pelo passeio, a Chameleon Safaris Namibia, confirmou o acidente e manifestou solidariedade à família da vítima.

"Lamentamos confirmar que o incidente resultou em uma fatalidade. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a família, amigos e entes queridos afetados neste momento difícil", disse a empresa.

A Chameleon Safaris afirmou que seu foco imediato continua sendo o apoio às pessoas envolvidas no acidente, suas famílias e os funcionários que estão auxiliando no atendimento.

A empresa acrescentou que está cooperando com as autoridades e serviços de emergência da Namíbia.

De acordo com familiares, o corpo ainda não havia sido repatriado para o Brasil até o início desta semana. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência consular aos parentes. As informações foram publicadas pelo Estado de Minas.

Luto

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentaram a morte da profissional.

"Neste momento difícil e delicado, a OAB-DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos", informaram as entidades.

A Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) também divulgou uma nota de pesar.