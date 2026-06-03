Advogada da Caixa morreu em acidente de carro durante safári na África

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:47
Uma viagem de safári pela África terminou em tragédia para a advogada brasileira Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos. Natural de Minas Gerais e moradora de Brasília, ela morreu após o veículo em que estava capotar durante um passeio turístico na Namíbia.
O acidente ocorreu na última sexta-feira (29), na rodovia C14, entre a região de Sesriem e a cidade costeira de Walvis Bay. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o SUV utilizado no safári transportava seis pessoas quando sofreu um capotamento. As investigações preliminares apontam que uma falha mecânica no eixo de transmissão pode ter provocado a perda de controle do veículo pelo motorista.
Advogada da Caixa morre durante safári na África
Meire sofreu múltiplas lesões e não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes do Toyota Land Cruiser tiveram ferimentos considerados leves a moderados e foram encaminhados para atendimento médico.
A brasileira nasceu em Patos de Minas e foi criada em Presidente Olegário. Ela atuava como advogada da Caixa Econômica Federal em Brasília.
A empresa responsável pelo passeio, a Chameleon Safaris Namibia, confirmou o acidente e manifestou solidariedade à família da vítima.
"Lamentamos confirmar que o incidente resultou em uma fatalidade. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a família, amigos e entes queridos afetados neste momento difícil", disse a empresa.
A Chameleon Safaris afirmou que seu foco imediato continua sendo o apoio às pessoas envolvidas no acidente, suas famílias e os funcionários que estão auxiliando no atendimento.
A empresa acrescentou que está cooperando com as autoridades e serviços de emergência da Namíbia.
De acordo com familiares, o corpo ainda não havia sido repatriado para o Brasil até o início desta semana. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência consular aos parentes. As informações foram publicadas pelo Estado de Minas.
Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentaram a morte da profissional.
"Neste momento difícil e delicado, a OAB-DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos", informaram as entidades.
A Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) também divulgou uma nota de pesar.
"Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências a todos os familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa inestimável perda", afirmou a associação.