Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade desbanca Balneário Camboriú e passa a ter o metro quadrado mais caro do país

Levantamento do FipeZap mostra mudança no topo do ranking nacional após quatro anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:26

Itapema
Itapema Crédito: Divulgação

A cidade de Itapema passou a ocupar a primeira posição no ranking do metro quadrado residencial mais caro do Brasil, superando Balneário Camboriú, que liderava a lista desde 2022. A mudança consta no Índice FipeZap referente a maio de 2026, divulgado nesta semana.

O levantamento aponta que o valor médio do metro quadrado residencial em Itapema chegou a R$ 15.226, enquanto em Balneário Camboriú o preço ficou em R$ 15.215. A diferença entre os dois municípios é de apenas R$ 11 por metro quadrado, o que evidencia uma disputa bastante equilibrada no topo do ranking nacional.  

A inversão de posições marca uma mudança relevante no mercado imobiliário brasileiro, após anos de liderança de Balneário Camboriú, que vinha mantendo a primeira colocação desde 2022.

Saiba quais são as 10 cidades baianas com melhor qualidade de vida

10º Ibiassucê por Reprodução
9º Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
8º Catu por Reprodução
7º Madre de Deus por Divulgação
6º Presidente Dutra por Reprodução
5º Tanque Novo por Divulgação/Prefeitura Municipal
4º Itiruçu por Reprodução
3º Valente por Divulgação
2º Lauro de Freitas por Reprodução
1º Abaíra (65,14) por Reprodução
1 de 10
10º Ibiassucê por Reprodução

A ascensão de Itapema ocorre em um cenário de forte valorização imobiliária no município, impulsionada por expansão urbana, aumento no número de lançamentos e expectativa de novos projetos ligados à infraestrutura e ao turismo.

Ao mesmo tempo, o mercado de Balneário Camboriú segue com características de consolidação, marcado pela alta demanda e pela limitação territorial, fatores que historicamente sustentam os preços elevados na cidade.

Métrica não deve ser analisada isoladamente

Apesar da mudança no topo do ranking, especialistas do setor destacam que o valor do metro quadrado isoladamente não define a melhor opção de investimento, já que o mercado imobiliário varia conforme objetivos como valorização, liquidez, renda ou uso próprio.

O cenário também reforça a força do litoral catarinense no segmento de alto padrão. Segundo o levantamento, Santa Catarina concentra quatro das cinco cidades mais valorizadas do país, mantendo a região como um dos principais polos do mercado imobiliário brasileiro, tanto para investimento quanto para segunda moradia.

Mais recentes

Imagem - Mais de 200 aves silvestres são resgatadas em gaiolas e sacos dentro de porta-malas de carro

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas em gaiolas e sacos dentro de porta-malas de carro
Imagem - Caixa altera sorteios da Mega-Sena durante Corpus Christi; veja novas datas

Caixa altera sorteios da Mega-Sena durante Corpus Christi; veja novas datas
Imagem - Antiga fábrica de cerveja vira megacomplexo de tecnologia e inovação de R$ 290 milhões

Antiga fábrica de cerveja vira megacomplexo de tecnologia e inovação de R$ 290 milhões