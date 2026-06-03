MUDANÇA NO RANKING

Cidade desbanca Balneário Camboriú e passa a ter o metro quadrado mais caro do país

Levantamento do FipeZap mostra mudança no topo do ranking nacional após quatro anos

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:26

Itapema Crédito: Divulgação

A cidade de Itapema passou a ocupar a primeira posição no ranking do metro quadrado residencial mais caro do Brasil, superando Balneário Camboriú, que liderava a lista desde 2022. A mudança consta no Índice FipeZap referente a maio de 2026, divulgado nesta semana.

O levantamento aponta que o valor médio do metro quadrado residencial em Itapema chegou a R$ 15.226, enquanto em Balneário Camboriú o preço ficou em R$ 15.215. A diferença entre os dois municípios é de apenas R$ 11 por metro quadrado, o que evidencia uma disputa bastante equilibrada no topo do ranking nacional.

A inversão de posições marca uma mudança relevante no mercado imobiliário brasileiro, após anos de liderança de Balneário Camboriú, que vinha mantendo a primeira colocação desde 2022.

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A ascensão de Itapema ocorre em um cenário de forte valorização imobiliária no município, impulsionada por expansão urbana, aumento no número de lançamentos e expectativa de novos projetos ligados à infraestrutura e ao turismo.

Ao mesmo tempo, o mercado de Balneário Camboriú segue com características de consolidação, marcado pela alta demanda e pela limitação territorial, fatores que historicamente sustentam os preços elevados na cidade.

Métrica não deve ser analisada isoladamente

Apesar da mudança no topo do ranking, especialistas do setor destacam que o valor do metro quadrado isoladamente não define a melhor opção de investimento, já que o mercado imobiliário varia conforme objetivos como valorização, liquidez, renda ou uso próprio.