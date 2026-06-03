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Anvisa determina recolhimento de garrafas da água mineral Crystal após identificação de bactéria perigosa

Lote contaminado tem mais de 370 mil garrafas distribuídas pelo Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:39

Anvisa determina recolhimento de garrafas da água mineral Crystal após identificação de bactéria perigosa
Anvisa determina recolhimento de garrafas da água mineral Crystal após identificação de bactéria perigosa Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (3) a suspensão da comercialização e do uso de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal. A medida ocorre após a identificação de uma bactéria no produto.

O lote é composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml, produzidas em Luziânia (GO) e distribuídas no Distrito Federal, em cidades vizinhas de Goiás, no interior de São Paulo e em Tocantins.

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Até o momento, no entanto, não há registro de consumidores que tenham passado mal após consumir o produto.

A bactéria identificada foi a Pseudomonas aeruginosa. Ela raramente afeta pessoas saudáveis, mas representa um risco grave de infecções hospitalares (nosocomiais) e sistêmicas para indivíduos imunossuprimidos, hospitalizados ou com doenças crônicas, como fibrose cística.

Tags:

Anvisa

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