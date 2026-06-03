PERNA AMPUTADA

‘Ela perdia a consciência’: médico relata corrida contra o tempo para estancar hemorragia após ataque de tubarão

Primeiros minutos foram fundamentais para evitar perda ainda maior de sangue; jovem

Mariana Rios

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:23

Marcela, estudante de direito, atacada por tubarão na praia de Boa Viagem; embaixo, registro do resgate de menino de 11 anos na Praia de Piedade Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A rápida tentativa de conter a hemorragia pode ter sido determinante para a sobrevivência da jovem de 19 anos atacada por um tubarão na praia de Boa Viagem, no Recife (PE). O relato é do médico Mike Albuquerque, que prestou os primeiros socorros à vítima ainda na faixa de areia logo após o incidente.

Em entrevista à TV Globo, reproduzida pelo g1, o médico contou que a jovem apresentava um quadro de intensa perda de sangue quando foi retirada do mar. Segundo ele, a prioridade naquele momento era interromper o sangramento causado pela amputação traumática da perna direita.

Jovem perdeu a perna após ataque de tubarão 1 de 4

"Ela olhava para a perna e voltava a perder um pouco de consciência", relatou o profissional ao descrever os momentos que sucederam o ataque.

De acordo com Mike Albuquerque, a vítima havia perdido uma grande quantidade de sangue em poucos minutos. Sem equipamentos médicos à disposição, ele improvisou um torniquete utilizando o cordão do short da vítima, numa tentativa de conter a hemorragia até a chegada do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, equipes de resgate reforçaram o procedimento com faixas e outros materiais de primeiros socorros.

De férias

Mike estava de férias no Recife quando acabou se tornando peça fundamental no atendimento. Ele relatou que havia acabado de sair para caminhar pela orla com a mãe quando percebeu uma aglomeração e ouviu os pedidos de socorro de Marcela Vitória logo após o ataque.

Em entrevista ao telejornal NE1, da TV Globo, nesta quarta-feira (3), o profissional destacou a sequência de coincidências que o colocou no local exatamente no momento do incidente.

Segundo Mike, ele estava hospedado em um hotel localizado em frente ao trecho da praia onde ocorreu o ataque. O médico contou que tinha um passeio programado para Olinda, mas a mãe passou mal e decidiu permanecer no hotel. Com isso, os dois resolveram apenas dar uma rápida volta na areia.

"Já que estávamos ali, decidimos pelo menos colocar os pés na areia", relatou. Pouco depois de atravessar a avenida que separa o hotel da praia, ele presenciou a movimentação causada pelo ataque e correu para prestar socorro à vítima.

Ao lembrar do episódio, o médico afirmou que não estava de plantão nem aguardando atendimento no local, mas acabou chegando à praia justamente quando a jovem precisava de ajuda emergencial. "Eu atravessei a rua e vi tudo acontecer", disse à TV Globo.

Marcela Vitória, de 19 anos, foi encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia de emergência para controlar o sangramento e tratar os ferimentos provocados pela mordida. Ela permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O ataque ocorreu na segunda-feira (1º), em Boa Viagem, uma das áreas do litoral pernambucano com histórico de ocorrências envolvendo tubarões. O episódio aconteceu menos de 48 horas após outro ataque registrado na Região Metropolitana do Recife, que deixou um menino de 11 anos gravemente ferido.