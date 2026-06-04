MEIO AMBIENTE

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas em gaiolas e sacos dentro de porta-malas de carro

Aves iriam percorrer mais de 215 Km entre o Piauí e a Paraíba

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 21:31

PRF resgata 250 aves silvestres transportadas em gaiolas e sacos de nylon Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 250 aves silvestres que eram transportadas de forma irregular na BR-116, em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco, na noite de terça-feira (2). Os animais estavam distribuídos em gaiolas e também dentro de um saco de nylon, acondicionados no porta-malas e nos bancos de passageiros de um carro.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Ao abordar o veículo, os policiais encontraram diversas gaiolas no compartimento de carga e no banco traseiro. Parte das aves era mantida em um saco de nylon sem devida ventilação.

Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

O motorista informou que os animais haviam saído de Valença do Piauí e seriam levados para Campina Grande, na Paraíba. Entre as espécies encontradas estavam papa-capins, graúnas e ferreiros.

O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde poderá responder pelos crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos e receptação.