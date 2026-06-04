FEMINICÍDIO

Ex-prefeito mata a ex-esposa durante assinatura de divórcio e tira a própria vida em seguida

Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu; Doutor Veloso, como era conhecido, foi prefeito por quatro mandatos e atualmente era vereador, em Ourilândia do Norte, no Pará,

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:10

Ex-prefeito mata a ex-esposa durante assinatura de divórcio e tira a própria vida em seguida Crédito: Reprodução

Um caso de violência chocou moradores de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, na tarde dessa quarta-feira (3). O vereador e ex-prefeito do município Romildo Veloso e Silva, conhecido como Doutor Veloso (PP), atirou contra a ex-esposa, a empresária Ilcicléia Alves Veloso, durante uma reunião para assinatura de documentos de divórcio e partilha de bens. Ela chegou a ser socorrida com vida, em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (4). Após atirar na ex, ele foi encontrado morto no banheiro do escritório.

O crime ocorreu em um escritório de advocacia onde o ex-casal se reuniu para concluir os trâmites da separação. De acordo com informações da polícia, funcionários relataram que o vereador pediu ao advogado para conversar a sós com a ex-esposa. O advogado atendeu ao pedido, deixou a sala e, pouco depois, ouviu disparos de arma de fogo.

Ex-prefeito mata a ex-esposa durante assinatura de divórcio e tira a própria vida em seguida 1 de 14

A vítima foi atingida na região posterior da cabeça. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Ilcicléia ainda com vida, sentada em uma cadeira com um ferimento na cabeça, enquanto Romildo Veloso foi localizado morto no banheiro do imóvel, também com um ferimento na cabeça. Um revólver foi localizado ao lado do corpo.

De acordo com informações do G1, a mulher recebeu os primeiros socorros da equipe policial e foi levada ao Hospital Municipal de Ourilândia do Norte. Por volta das 17h, ela foi transferida para o Hospital Regional. A morte dos dois foi confirmada pela Prefeitura de Ourilândia do Norte, que publicou uma nota de pesar em suas redes sociais.

Depois do comunicado sobre a morte do ex-prefeito, divulgado na quarta-feira, uma nova publicação nesta quinta-feira (4) comunica a morte da mulher. "A prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, através de seus gestores Dr. Júlio César Dairel e Alessandro Machado, se solidariza com falecimento da senhora Ilcicleia Alves Veloso, ocorrido nesta quinta, 4 de junho", diz o comunicado.

De acordo com informações da prefeitura de Ourilândia do Norte, Doutor Veloso, como era comumente chamado, foi prefeito do município por quatro mandatos, "totalizando 16 anos à frente do poder executivo, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade". A cidade também anunciou decreto de luto por três dias. "Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal decreta luto oficial de três dias e manifesta aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela sua partida".