CRIME

Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso em destino turístico da Bahia

Homem foi preso em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:56

Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de homicídio. Considerado foragido da Justiça do Espírito Santo, ele foi localizado no distrito de Arraial d'Ajuda nesta quarta-feira (10).

O mandado de prisão contra o homem, identificado apenas pelas iniciais E.B.S., foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, vinculada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

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Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos apurados no processo criminal que tramita na Justiça capixaba.