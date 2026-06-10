Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso em destino turístico da Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:56
Um homem foi preso em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de homicídio. Considerado foragido da Justiça do Espírito Santo, ele foi localizado no distrito de Arraial d'Ajuda nesta quarta-feira (10).
O mandado de prisão contra o homem, identificado apenas pelas iniciais E.B.S., foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, vinculada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Porto Seguro
Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos apurados no processo criminal que tramita na Justiça capixaba.
Após a prisão, foram adotadas as medidas necessárias para a apresentação do suspeito à autoridade judiciária competente e seu posterior encaminhamento ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.