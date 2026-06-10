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Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso em destino turístico da Bahia

Homem foi preso em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:56

Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso na Bahia
Foragido da Justiça do Espírito Santo por homicídio é preso na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de homicídio. Considerado foragido da Justiça do Espírito Santo, ele foi localizado no distrito de Arraial d'Ajuda nesta quarta-feira (10).

O mandado de prisão contra o homem, identificado apenas pelas iniciais E.B.S., foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, vinculada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Porto Seguro

Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história por Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Praia de Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro durante temporada de verão por Divulgação
Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ ) por
Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes por
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Trancoso, em Porto Seguro, é um dos destinos mais procurados no período por Reprodução/Airbnb
Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas  por
Trancoso por Divulgação
Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia por Shutterstock
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Arraial d'Ajuda por Divulgação
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Porto Seguro por Divulgação

Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos apurados no processo criminal que tramita na Justiça capixaba.

Após a prisão, foram adotadas as medidas necessárias para a apresentação do suspeito à autoridade judiciária competente e seu posterior encaminhamento ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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