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Idoso é preso por estuprar a própria neta no interior da Bahia

Caso aconteceu em Cícero Dantas, no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:46

Polícia Civil
Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um homem de 69 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estuprar a própria neta na última quinta-feira (23), em Cícero Dantas, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o avô cometeu o crime contra a neta, que, à época, tinha sete anos. O crime ocorreu na casa dele.

O idoso foi localizado na própria residência. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial do município. Ele foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado.

Tags:

Bahia

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