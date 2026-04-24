CRIME

Idoso é preso por estuprar a própria neta no interior da Bahia

Caso aconteceu em Cícero Dantas, no interior do estado

Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:46

Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um homem de 69 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estuprar a própria neta na última quinta-feira (23), em Cícero Dantas, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o avô cometeu o crime contra a neta, que, à época, tinha sete anos. O crime ocorreu na casa dele.