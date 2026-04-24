Idoso é preso por estuprar a própria neta no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:46
Um homem de 69 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estuprar a própria neta na última quinta-feira (23), em Cícero Dantas, no interior da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, o avô cometeu o crime contra a neta, que, à época, tinha sete anos. O crime ocorreu na casa dele.
O idoso foi localizado na própria residência. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial do município. Ele foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado.