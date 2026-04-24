ESTELIONATO

Golpe do Falso Advogado: membro de quadrilha é preso no interior da Bahia

Investigado de 23 anos fornecia contas bancárias para esquema que aplicava golpes ao redor do Brasil

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:18

Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um homem de 23 anos, apontado como peça-chave em um esquema de estelionato em Santa Catarina, foi preso nesta sexta-feira (24) na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. O suspeito era considerado foragido e foi localizado durante a Operação Falso Precatório, uma ação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e de Santa Catarina.

Segundo as investigações, o detido atuava como operador financeiro de uma associação criminosa especializada no golpe do "falso advogado". Os criminosos se passavam por defensores jurídicos para enganar vítimas sobre o recebimento de pagamentos, induzindo-as a realizar transações indevidas.

A função do suspeito no esquema era fornecer e gerenciar contas bancárias para o recebimento dos valores obtidos por meio das fraudes.