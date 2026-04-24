Golpe do Falso Advogado: membro de quadrilha é preso no interior da Bahia

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Nauan Sacramento
Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:18
Um homem de 23 anos, apontado como peça-chave em um esquema de estelionato em Santa Catarina, foi preso nesta sexta-feira (24) na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. O suspeito era considerado foragido e foi localizado durante a Operação Falso Precatório, uma ação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e de Santa Catarina.
Segundo as investigações, o detido atuava como operador financeiro de uma associação criminosa especializada no golpe do "falso advogado". Os criminosos se passavam por defensores jurídicos para enganar vítimas sobre o recebimento de pagamentos, induzindo-as a realizar transações indevidas.
A função do suspeito no esquema era fornecer e gerenciar contas bancárias para o recebimento dos valores obtidos por meio das fraudes.
O homem foi conduzido à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva formalmente cumprido. Ele permanece custodiado em solo baiano, mas está à disposição do Poder Judiciário de Santa Catarina, que deve solicitar sua transferência nos próximos dias.