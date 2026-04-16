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Golpes milionários e fugas da prisão: quem é Dominique Scharf, papel de Giovanna Antonelli na 2ª temporada de Tremembé

Mulher é conhecida como a maior estelionatária do Brasil, acumulou décadas de crimes e passou 32 anos presa

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:28

Giovanna Antonelli e Dominique Scharf Crédito: Reprodução

Giovanna Antonelli está confirmada na segunda temporada da série "Tremembé", do Prime Video, e vai interpretar Dominique Cristina Scharf, figura conhecida no país pelo histórico de crimes e pela fama de maior estelionatária do Brasil.

Nascida em 1960, em São Paulo, Dominique cresceu em uma família de classe alta, com pai americano e mãe alemã. Apesar da origem privilegiada, começou a se envolver com crimes ainda jovem, passando de pequenos furtos a esquemas cada vez mais complexos ao longo dos anos.

Quem é quem na série Tremembé 1 de 7

A primeira prisão aconteceu em 1981, quando ela tinha 21 anos. A partir daí, acumulou uma extensa ficha criminal, com passagens por estelionato, fraudes financeiras, falsificação de documentos, roubos e até crimes mais graves. Entre os métodos usados, estavam esquemas com cheques falsos e venda de joias adulteradas, além de golpes em hotéis e restaurantes de luxo, como simular insetos na comida para não pagar contas.

Em 2003, Dominique foi condenada a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio após atirar contra um vendedor de joias durante um assalto. A polícia também acusou Dominique de extorsão mediante sequestro em 1994. O caso ocorreu em Moema, bairro de São Paulo, e o crime foi reclassificado depois para roubo qualificado.

Em 2016, a Justiça unificou as sentenças dela em 57 anos, 11 meses e 10 dias por crimes que vão de roubo e estelionato a fraude e falsificação.

Robinho 1 de 15

A trajetória também inclui episódios de fuga. Ela escapou da prisão duas vezes, o que contribuiu para o aumento do tempo total de pena. Em uma das ocasiões, chegou a escalar o muro da penitenciária, porém, quando saltou para o outro lado, acabou quebrando uma perna, o que dificultou sua fuga completa.

Dominique passou 32 anos presa, grande parte na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Em 2025, deixou a unidade para cumprir o restante da pena em regime aberto. A rotina na prisão, segundo ela, era estratégia de sobrevivência. "Trabalhava no ateliê de costura, na horta, fazia curso pelo Senac, lia e observava muito. Mantinha-me ocupada para somar dias e não perder a sanidade", disse, em entrevista ao O Globo.

"Nunca matei ninguém e isso me colocava em outra órbita. Aos poucos fiz amizade com Elize Matsunaga e ouvi dela por que matou o marido. Conversar com ela mostrou que nem todas as assassinas são iguais e isso me ajudou a me adaptar um pouco à convivência sem confundir nossas histórias e escolhas", falou.

Em liberdade, afirmou que pretende reconstruir a vida com um negócio próprio de roupas, habilidade que desenvolveu enquanto estava presa, além de planejar uma possível viagem para a Austrália, onde parte da família vive. "Estou velha demais para isso e não quero morrer na cadeia. Tenho neto e família e quero viver em paz", sobre voltar ao mundo do crime.