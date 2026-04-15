Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:30
O influenciador digital Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, fez uma declaração para a nova namorada nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Na foto, a mulher que não teve o nome divulgado está com seu filho Arthur, de 1 ano, fruto do relacionamento com a influencer que faleceu em janeiro deste ano.
“Sim. Estou me permitindo. E tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tu Tu feliz, tem me deixado feliz [sic]. Eu nunca menti em conhecer alguém”, escreveu na legenda da publicação.
Lucas Borbas e Isabel Veloso se casaram em abril de 2024, com o relacionamento marcado pelo companheirismo durante a luta da influenciadora contra um câncer terminal. Lucas Borbas ganhou destaque ao acompanhar Isabel até seu falecimento aos 19 anos.