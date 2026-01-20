Acesse sua conta
Lucas Borbas revela último desejo de Isabel Veloso antes de partir: ‘Uma lágrima escorreu dos olhos dela’

Influenciador compartilhava todos detalhes do processo de recuperação de Isabel Veloso nas redes sociais

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 00:46

Isabel Veloso e Lucas Borbas
Isabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução | Instagram

O esposo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, relembrou os últimos momentos ao lado da influenciadora na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lucas revelou que um dia antes da partida de Isabel, ela fez um pedido que o marcou: um simples beijo.

“A penúltima vez que a vi, cheguei com o pai dela. Sempre entrávamos dizendo o quanto a amávamos, que estava tudo bem. De alguma forma, tentávamos animá-la”, disse.

“Quando chegamos, ela não estava como das outras vezes. O pai dela conversou com ela e, quando fui falar, ela me olhou, tentou se erguer e, como estava com traqueostomia, não podia falar. Mas ela pediu um beijo”, relembrou.

Lucas explicou que entendeu o pedido por leitura labial. “Ela me pediu um beijo, eu dei, e logo depois uma lágrima escorreu dos olhos dela. Acho que, por estar muito sedada, ela se deitou e descansou”, relatou, emocionado.

Isabel Veloso faleceu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos, após uma longa batalha contra um câncer em estado terminal. A informação foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram.

