NOVO ÁLBUM

Anitta revela crítica da mãe ao nome de música e explica escolha por 'Desgraça'

Cantora revela reação sincera dentro de casa e diz que faixa abre jornada de transformação em "Equilibrium", que mistura fé, reflexão e novos sons

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06:56

Anitta ao lado da mãe, Miriam Macedo Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta revelou uma reação curiosa da própria mãe à música que abre seu mais novo álbum, "Equilibrium". Durante a divulgação do novo projeto, que chega às plataformas digitais na noite desta quinta-feira (16), a artista contou que Miriam Macedo estranhou o nome da faixa "Desgraça" e não poupou críticas.

"Sei que é um nome baixo astral para abrir um álbum que fala de equilíbrio. Minha mãe falou isso: 'Nossa, por que botou esse nome de desgraça?' (risos). Mas quando vemos o conjunto faz sentido. A gente começa na desgraça e vai se iluminando", disse a cantora em seu canal no Youtube, quando decidiu explicar os conceitos por trás de cada faixa do álbum.

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" 1 de 18

A faixa inicial, segundo Anitta, funciona como ponto de partida de uma jornada mais espiritual e reflexiva ao longo do álbum, que reúne 15 músicas nessa primeira etapa. O projeto mistura referências de fé, festa e diferentes crenças, além de trazer elementos simbólicos que fazem parte do processo pessoal da cantora.

Apesar da proposta mais introspectiva, ela faz questão de deixar claro que não se coloca em um lugar de perfeição. "Não é porque lancei esse álbum que sou um ser iluminado 24 horas por dia. Não é isso. Tenho desafios o tempo todo todo, estou ainda tentando vencer vários deles, estou nesse caminho. Quis dividir as reflexões que faço para me encontrar", disse.

"É um álbum que fala da pluralidade de crenças. É sobre tudo o que faz bem pra gente", completou.

Musicalmente, "Equilibrium" marca uma transição em relação aos trabalhos anteriores, com mais faixas suaves e menos foco nas batidas pesadas de funk que dominaram fases passadas da carreira. Ainda assim, o gênero continua presente em alguns momentos, incluindo músicas mais dançantes e até trechos de rap.

"Não estou fazendo uma crítica à forma como eu estava cantando antes em outros álbuns. Pelo contrário, eu continuo amando e me orgulhando de todo tipo de música que já fiz na minha vida. Mas é como se fosse um processo de transição entre estilos", falou a artista ao detalhar a faixa na qual divide os vocais com Marina Sena, "Mandinga".

Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos 1 de 7

Um dos destaques do projeto é "Pinterest", faixa que, segundo Anitta, surgiu de forma quase instantânea. "Que brinco que veio como uma psicografia. Foi muito rápida traduzi-la para o português. Porque ela nasceu, originalmente, em espanhol. Ela traz o cheirinho do álbum e não dava muito spoiler do que viria. Por isso, começamos com ela. É uma das minhas favoritas entre as que já escrevi na vida", contou.