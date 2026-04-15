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Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’

Influenciador baiano fez registro de momento nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:08

Davi Brito revelou que estava à procura de uma namorada
Davi Brito revelou que estava à procura de uma namorada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Davi Brito publicou uma foto nas redes sociais nesta terça-feira (14) beijando uma loira misteriosa com uma legenda apaixonada.

“Ah me deixe viu, todo mundo pode namorar e eu não e agora eu to. Vou dar o melhor de mim pra fazer essa pessoa a mais feliz do mundo”, escreveu Davi Brito. O influenciador baiano ainda colocou “Saudade”, e emojis de apaixonado e coração na mensagem.

Davi Brito

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Na foto em que é possível apenas ver as madeixas da mulher, Davi aparece dando um selinho. A trilha sonora escolhida para a publicação foi “Pra Sempre Com Você”, de Theuzinho.

O suposto relacionamento de Davi Brito surge poucos dias após o ex-motorista de aplicativo desabafar sobre a dificuldade de encontrar alguém para namorar. “Não estou namorando, mas quero namorar! Estou procurando uma pessoa de família, uma pessoa direita, que hoje em dia está difícil de você achar, mas tem”, disse.

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Davi Brito

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