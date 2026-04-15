NOVO ROMANCE

Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’

Influenciador baiano fez registro de momento nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:08

Davi Brito revelou que estava à procura de uma namorada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Davi Brito publicou uma foto nas redes sociais nesta terça-feira (14) beijando uma loira misteriosa com uma legenda apaixonada.

“Ah me deixe viu, todo mundo pode namorar e eu não e agora eu to. Vou dar o melhor de mim pra fazer essa pessoa a mais feliz do mundo”, escreveu Davi Brito. O influenciador baiano ainda colocou “Saudade”, e emojis de apaixonado e coração na mensagem.

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Na foto em que é possível apenas ver as madeixas da mulher, Davi aparece dando um selinho. A trilha sonora escolhida para a publicação foi “Pra Sempre Com Você”, de Theuzinho.