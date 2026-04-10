MILIONÁRIO

Qual é o patrimônio de Davi Brito hoje? Veja o que mudou após o BBB 24

Campeão do reality viu negócios fracassarem, reorganizou bens e tenta novas fontes de renda após prêmio milionário

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:32

Patrimônio de Davi passa por reviravoltas após loja fechar e mudanças nos investimentos Crédito: Reprodução

O público quer saber: qual é o patrimônio de Davi Brito hoje? Dois anos após vencer o Big Brother Brasil, o baiano vive uma fase marcada por mudanças financeiras, tentativas de negócios e reestruturação dos bens.

Logo após deixar o reality, Davi chegou a afirmar que havia transformado o prêmio de R$ 3 milhões em cerca de R$ 10 milhões. Hoje, o cenário é outro, com ajustes no patrimônio e projetos que não se sustentaram ao longo do tempo.

Um dos principais exemplos é a loja de roupas criada pelo ex-BBB. A Uze de Guê foi lançada com produtos personalizados e forte apelo nas redes sociais, mas acabou sendo encerrada após baixa procura e críticas de consumidores. Atualmente, o perfil da marca não está mais ativo, indicando o fim da operação.

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Além disso, Davi chegou a investir em veículos após o programa, mas parte desses carros foi devolvida posteriormente, em meio a uma reorganização financeira. O único bem mantido diretamente em seu nome segue sendo um carro popular, enquanto outros ativos permanecem ligados à estrutura familiar.

Outro movimento importante foi a criação de uma holding familiar, utilizada para administrar bens e investimentos. A empresa segue sendo uma das principais bases do patrimônio do influenciador.

No setor imobiliário, o ex-BBB também passou a apostar em casas para aluguel, buscando renda recorrente fora das redes sociais. Já em relação aos negócios, ele tem testado diferentes caminhos, inclusive no agronegócio, com iniciativas mais recentes.