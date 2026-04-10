Qual é o patrimônio de Davi Brito hoje? Veja o que mudou após o BBB 24

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:32
O público quer saber: qual é o patrimônio de Davi Brito hoje? Dois anos após vencer o Big Brother Brasil, o baiano vive uma fase marcada por mudanças financeiras, tentativas de negócios e reestruturação dos bens.
Logo após deixar o reality, Davi chegou a afirmar que havia transformado o prêmio de R$ 3 milhões em cerca de R$ 10 milhões. Hoje, o cenário é outro, com ajustes no patrimônio e projetos que não se sustentaram ao longo do tempo.
Um dos principais exemplos é a loja de roupas criada pelo ex-BBB. A Uze de Guê foi lançada com produtos personalizados e forte apelo nas redes sociais, mas acabou sendo encerrada após baixa procura e críticas de consumidores. Atualmente, o perfil da marca não está mais ativo, indicando o fim da operação.
Patrimônio de Davi Brito
Além disso, Davi chegou a investir em veículos após o programa, mas parte desses carros foi devolvida posteriormente, em meio a uma reorganização financeira. O único bem mantido diretamente em seu nome segue sendo um carro popular, enquanto outros ativos permanecem ligados à estrutura familiar.
Outro movimento importante foi a criação de uma holding familiar, utilizada para administrar bens e investimentos. A empresa segue sendo uma das principais bases do patrimônio do influenciador.
No setor imobiliário, o ex-BBB também passou a apostar em casas para aluguel, buscando renda recorrente fora das redes sociais. Já em relação aos negócios, ele tem testado diferentes caminhos, inclusive no agronegócio, com iniciativas mais recentes.
Mesmo com contratos publicitários e presença digital relevante, o patrimônio atual de Davi Brito é visto como mais instável do que no auge pós-reality. Entre tentativas de empreender e recomeços, o campeão do BBB 24 segue ajustando a rota para manter sua vida financeira.