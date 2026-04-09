Juliano Floss vence a Prova do Líder do BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:07
Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.
Na dinâmica, patrocinada por iFood e Méqui, os participantes competiam simultaneamente em raias individuais. O desafio era montar um sanduíche seguindo exatamente o gabarito exibido em uma tela. Vencia quem completasse a montagem no menor tempo.
Juliano Floss (BBB 26)
Com a vitória, Juliano assume o posto mais importante do jogo e passa a ter poder estratégico dentro da casa. Além de dividir os participantes entre VIP e Xepa, o Líder também terá direito a um quarto exclusivo e à indicação direta de um brother ao Paredão.