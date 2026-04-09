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Juliano Floss vence a Prova do Líder do BBB 26

Brother leva melhor em dinâmica de agilidade e memória e conquista liderança desta semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:07

Juliano vence prova rápida e se torna novo Líder do BBB 26. Crédito: Reprodução

Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.

Na dinâmica, patrocinada por iFood e Méqui, os participantes competiam simultaneamente em raias individuais. O desafio era montar um sanduíche seguindo exatamente o gabarito exibido em uma tela. Vencia quem completasse a montagem no menor tempo.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
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Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Com a vitória, Juliano assume o posto mais importante do jogo e passa a ter poder estratégico dentro da casa. Além de dividir os participantes entre VIP e Xepa, o Líder também terá direito a um quarto exclusivo e à indicação direta de um brother ao Paredão.

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