REALITY SHOW

Juliano Floss vence a Prova do Líder do BBB 26

Brother leva melhor em dinâmica de agilidade e memória e conquista liderança desta semana

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:07

Juliano vence prova rápida e se torna novo Líder do BBB 26. Crédito: Reprodução

Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.

Na dinâmica, patrocinada por iFood e Méqui, os participantes competiam simultaneamente em raias individuais. O desafio era montar um sanduíche seguindo exatamente o gabarito exibido em uma tela. Vencia quem completasse a montagem no menor tempo.

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