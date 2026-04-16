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Poliana Rocha revela qual o maior desafio de ser avó dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Influenciadora falou sobre o tema nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06:28

Poliana Rocha com os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Crédito: Reprodução/ Instagram

Poliana Rocha interagiu com seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (15) e abriu o coração ao falar sobre a experiência de ser avó. Casada com o cantor Leonardo, ela é avó paterna de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Ao responder qual é o maior desafio nessa fase da vida, a jornalista e influenciadora de 49 anos foi direta, mas trouxe uma reflexão ao mesmo tempo. "É amar muito… E aprender a não invadir", disse, ao compartilhar um momento descontraído com os netos durante uma brincadeira na banheira.

Poliana Rocha e os netos 1 de 15

Poliana passou a semana próxima das crianças. Recentemente, os pequenos enfrentaram com a mãe, Virginia, uma sequência de viagens para acompanhar o namorado, Vini Jr., jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

A família passou por Orlando, onde o atleta cumpria compromissos em amistosos pré-Copa do Mundo, e depois seguiu para Madri, na Espanha, destino onde Virginia celebrou a chegada dos seus 27 anos. Durante o período, Zé Felipe chegou a comentar nas redes sociais sobre a ausência dos filhos na escola, em Goiânia, cidade onde vivem.