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Ex-diretor do Bahia relata ter sido vítima de golpe do falso gerente: 'Devastou a minha vida financeira'

Lênin Franco afirma que não conseguiu reaver o dinheiro perdido e que vai ingressar com ação judicial

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:40

Desabafo foi publicado nas redes sociais
Desabafo foi publicado nas redes sociais Crédito: Reprodução

O ex-diretor do Esporte Clube Bahia e colunista, Lênin Franco, contou que foi vítima de um golpe financeiro conhecido como "falso gerente". Em vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que perdeu todo o dinheiro da conta empresarial e ainda teve valores comprometidos com empréstimos feitos pelo fraudador. 

Segundo Lênin, o golpe começou com o contato, através de mensagens, de um homem que se apresentava como gerente do banco, com quem manteve conversas por cerca de um mês. O suspeito utilizava informações corretas da conta, linguagem formal e até foto que aparentava ser dentro da agência, o que ajudou a ganhar a confiança da vítima.

“Eu caí num golpe. Achei que nunca aconteceria, porque a gente acha que é inteligente o suficiente, mas caí num golpe financeiro”, afirmou. O ex-diretor explicou que, ao precisar realizar uma operação bancária, foi orientado pelo falso gerente a acessar um link e realizar validações pelo aplicativo oficial do banco. Durante o processo, a vítima acabou autorizando transações sem perceber que se tratava de uma fraude.

De acordo com o relato, os criminosos esvaziaram a conta, utilizaram o limite do cheque especial e ainda contrataram empréstimos em nome dele. “Devastou a minha vida financeira [...] Mas o que eu queria era passar de alerta. Mesmo com toda a experiência que a gente tem, com toda a noção de mundo que a gente tem, o fato de ser tão bem executado o golpe, é quase impossível a gente não cair", contou. 

"Depois que a gente cai, a gente se dá conta e vai achando as falhas, mas aí já foi, né?", acrescentou Lênin Franco. Ele contou que tentou reaver o dinheiro por meio administrativo, mas recebeu resposta negativa da instituição financeira. Agora, pretende recorrer à Justiça para tentar recuperar os valores.

Ao final do vídeo, ele reforça a importância da cautela em qualquer tipo de contato envolvendo dados bancários. “Eu queria passar esse problema que eu estou passando, pessoal, para que todo mundo fique mais ainda em alerta. Não tem sido fácil lidar com isso, mas a gente vai superar, que a gente sempre supera", falou. 

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