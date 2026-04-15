DESABAFO

Ex-diretor do Bahia relata ter sido vítima de golpe do falso gerente: 'Devastou a minha vida financeira'

Lênin Franco afirma que não conseguiu reaver o dinheiro perdido e que vai ingressar com ação judicial

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:40

Desabafo foi publicado nas redes sociais Crédito: Reprodução

O ex-diretor do Esporte Clube Bahia e colunista, Lênin Franco, contou que foi vítima de um golpe financeiro conhecido como "falso gerente". Em vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que perdeu todo o dinheiro da conta empresarial e ainda teve valores comprometidos com empréstimos feitos pelo fraudador.

Segundo Lênin, o golpe começou com o contato, através de mensagens, de um homem que se apresentava como gerente do banco, com quem manteve conversas por cerca de um mês. O suspeito utilizava informações corretas da conta, linguagem formal e até foto que aparentava ser dentro da agência, o que ajudou a ganhar a confiança da vítima.

“Eu caí num golpe. Achei que nunca aconteceria, porque a gente acha que é inteligente o suficiente, mas caí num golpe financeiro”, afirmou. O ex-diretor explicou que, ao precisar realizar uma operação bancária, foi orientado pelo falso gerente a acessar um link e realizar validações pelo aplicativo oficial do banco. Durante o processo, a vítima acabou autorizando transações sem perceber que se tratava de uma fraude.

De acordo com o relato, os criminosos esvaziaram a conta, utilizaram o limite do cheque especial e ainda contrataram empréstimos em nome dele. “Devastou a minha vida financeira [...] Mas o que eu queria era passar de alerta. Mesmo com toda a experiência que a gente tem, com toda a noção de mundo que a gente tem, o fato de ser tão bem executado o golpe, é quase impossível a gente não cair", contou.

"Depois que a gente cai, a gente se dá conta e vai achando as falhas, mas aí já foi, né?", acrescentou Lênin Franco. Ele contou que tentou reaver o dinheiro por meio administrativo, mas recebeu resposta negativa da instituição financeira. Agora, pretende recorrer à Justiça para tentar recuperar os valores.