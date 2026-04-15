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Adolescente de 16 anos é esfaqueado em escola na Bahia

Vítima foi atacada com pedras, garrafas e arma branca após desentendimento ocorrido no ambiente escolar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:40

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Caso segue sob investigação Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado nas costas durante uma briga nas imediações de uma escola municipal, no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele foi socorrido em estado grave para atendimento médico. O caso foi registrado na última terça-feira (14). 

Segundo informações da Polícia Civil, o motivo das agressões teria sido um desentendimento ocorrido na escola no dia anterior. Um grupo de adolescentes aguardou a saída de um dos envolvidos da unidade de ensino, momento em que teve início uma agressão coletiva, com utilização de pedras e garrafas. 

Durante a confusão, o adolescente de 16 anos foi agredido e recebeu um golpe de faca nas costas. Dois adolescentes foram apreendidos e uma mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante por participação no crime. Ela é mãe de um dos alunos. 

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As investigações realizadas pela Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus indicam ainda que o segundo adolescente apreendido participou ativamente das agressões, segurando a vítima no momento do golpe. A mulher, segundo a polícia, compareceu ao local e agrediu o jovem, além de perseguir outros envolvidos. As investigações seguem para identificar outros suspeitos.

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