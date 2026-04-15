CRIME

Adolescente de 16 anos é esfaqueado em escola na Bahia

Vítima foi atacada com pedras, garrafas e arma branca após desentendimento ocorrido no ambiente escolar

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:40

Caso segue sob investigação Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado nas costas durante uma briga nas imediações de uma escola municipal, no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele foi socorrido em estado grave para atendimento médico. O caso foi registrado na última terça-feira (14).

Segundo informações da Polícia Civil, o motivo das agressões teria sido um desentendimento ocorrido na escola no dia anterior. Um grupo de adolescentes aguardou a saída de um dos envolvidos da unidade de ensino, momento em que teve início uma agressão coletiva, com utilização de pedras e garrafas.

Durante a confusão, o adolescente de 16 anos foi agredido e recebeu um golpe de faca nas costas. Dois adolescentes foram apreendidos e uma mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante por participação no crime. Ela é mãe de um dos alunos.