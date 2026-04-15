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Policial morto com tiro na cabeça em Tancredo Neves investigava reativação de ponto de tráfico

Vítima é o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:54

Adailton Oliveira Rocha
Adailton Oliveira Rocha Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feia (15) que possui indícios de autoria do homicídio do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos. O policial foi baleado na cabeça enquanto trabalhava no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. 

Adailton Oliveira estava com uma equipe da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) apurando a denúncia de reativação de um ponto de tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de operação e desativado pelos policiais em dezembro de 2025, segundo informações da Polícia Civil. O policiamento foi reforçado na localidade após a morte do investigador e equipes seguem em busca de suspeitos. 

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
1 de 5
Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

Após ser baleado na cabeça, Adailton foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte confirmada no final da manhã. O caso provocou comoção entre os colegas de profissão. 

A Polícia Civil lamentou a morte do servidor. "Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", disse. 

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Policial civil é baleado na cabeça durante ação em Tancredo Neves

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também lamentou o ocorrido e confirmou o reforço do policiamento. "A SSP enfatiza que não permitirá que o Estado seja subjugado pela criminalidade e que a resposta para esse crime grave será dada com firmeza e ações dentro da legalidade", falou. 

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