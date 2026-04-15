SALVADOR

Policial morto com tiro na cabeça em Tancredo Neves investigava reativação de ponto de tráfico

Vítima é o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:54

Adailton Oliveira Rocha Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feia (15) que possui indícios de autoria do homicídio do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos. O policial foi baleado na cabeça enquanto trabalhava no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Adailton Oliveira estava com uma equipe da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) apurando a denúncia de reativação de um ponto de tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de operação e desativado pelos policiais em dezembro de 2025, segundo informações da Polícia Civil. O policiamento foi reforçado na localidade após a morte do investigador e equipes seguem em busca de suspeitos.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça 1 de 5

Após ser baleado na cabeça, Adailton foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte confirmada no final da manhã. O caso provocou comoção entre os colegas de profissão.

A Polícia Civil lamentou a morte do servidor. "Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", disse.