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Maysa Polcri
Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:54
A Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feia (15) que possui indícios de autoria do homicídio do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos. O policial foi baleado na cabeça enquanto trabalhava no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Adailton Oliveira estava com uma equipe da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) apurando a denúncia de reativação de um ponto de tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de operação e desativado pelos policiais em dezembro de 2025, segundo informações da Polícia Civil. O policiamento foi reforçado na localidade após a morte do investigador e equipes seguem em busca de suspeitos.
Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça
Após ser baleado na cabeça, Adailton foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte confirmada no final da manhã. O caso provocou comoção entre os colegas de profissão.
A Polícia Civil lamentou a morte do servidor. "Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", disse.
A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também lamentou o ocorrido e confirmou o reforço do policiamento. "A SSP enfatiza que não permitirá que o Estado seja subjugado pela criminalidade e que a resposta para esse crime grave será dada com firmeza e ações dentro da legalidade", falou.