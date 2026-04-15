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Após ser baleado na cabeça, policial deu entrada em estado grave em hospital de Salvador

Policial foi surpreendido por homens armados ao entrar em rua do bairro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:30

Policial foi morto na Rua Paulo Valverde
Policial foi morto na Rua Paulo Valverde Crédito: Reprodução/TV Bahia

O investigador Adailton Oliveira Rocha, baleado na cabeça durante um cumprimento de mandado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, deu entrada em estado grave no Hospital Roberto Santos. O policial foi alvo de disparos enquanto tentava entregar uma intimação na Rua Paulo Valverde. (Atualização: policial baleado teve morte confirmada no início da tarde).

Segundo a TV Bahia, ao entrar na rua em que foi baleado, Adailton foi surpreendido por homens armados. Os suspeitos efetuaram disparos contra o policial, que foi atingido na cabeça. O crime ocorreu nas proximidades de um mercado conhecido na região, atrás de um mercado.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
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Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

O investigador foi socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, onde permanece internado em estado grave. Após o ataque, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo agentes da 23ª CIPM, foram deslocadas para o bairro. O policiamento foi intensificado, e buscas são realizadas na tentativa de localizar os responsáveis pelo atentado.

A presença de viaturas e policiais aumentou significativamente na região ao longo da manhã, provocando apreensão entre moradores. Até o momento, não há informações sobre prisões.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Tags:

Policial Baleado Tancredo Neves Adailton Oliveira Rocha

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