Após ser baleado na cabeça, policial deu entrada em estado grave em hospital de Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:30
O investigador Adailton Oliveira Rocha, baleado na cabeça durante um cumprimento de mandado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, deu entrada em estado grave no Hospital Roberto Santos. O policial foi alvo de disparos enquanto tentava entregar uma intimação na Rua Paulo Valverde. (Atualização: policial baleado teve morte confirmada no início da tarde).
Segundo a TV Bahia, ao entrar na rua em que foi baleado, Adailton foi surpreendido por homens armados. Os suspeitos efetuaram disparos contra o policial, que foi atingido na cabeça. O crime ocorreu nas proximidades de um mercado conhecido na região, atrás de um mercado.
Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça
O investigador foi socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, onde permanece internado em estado grave. Após o ataque, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo agentes da 23ª CIPM, foram deslocadas para o bairro. O policiamento foi intensificado, e buscas são realizadas na tentativa de localizar os responsáveis pelo atentado.
A presença de viaturas e policiais aumentou significativamente na região ao longo da manhã, provocando apreensão entre moradores. Até o momento, não há informações sobre prisões.
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