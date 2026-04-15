CRIME

Após ser baleado na cabeça, policial deu entrada em estado grave em hospital de Salvador

Policial foi surpreendido por homens armados ao entrar em rua do bairro

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:30

Policial foi morto na Rua Paulo Valverde Crédito: Reprodução/TV Bahia

O investigador Adailton Oliveira Rocha, baleado na cabeça durante um cumprimento de mandado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, deu entrada em estado grave no Hospital Roberto Santos. O policial foi alvo de disparos enquanto tentava entregar uma intimação na Rua Paulo Valverde. (Atualização: policial baleado teve morte confirmada no início da tarde).

Segundo a TV Bahia, ao entrar na rua em que foi baleado, Adailton foi surpreendido por homens armados. Os suspeitos efetuaram disparos contra o policial, que foi atingido na cabeça. O crime ocorreu nas proximidades de um mercado conhecido na região, atrás de um mercado.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça 1 de 5

O investigador foi socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, onde permanece internado em estado grave. Após o ataque, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo agentes da 23ª CIPM, foram deslocadas para o bairro. O policiamento foi intensificado, e buscas são realizadas na tentativa de localizar os responsáveis pelo atentado.

A presença de viaturas e policiais aumentou significativamente na região ao longo da manhã, provocando apreensão entre moradores. Até o momento, não há informações sobre prisões.