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Irmã mais velha encontrou diário que revelou abuso de 'amigo da família' contra menina na Bahia

Caso veio à tona após leitura de anotações e mobilizou escola e Conselho Tutelar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:29

Suspeito foi preso após denúncia da família
Suspeito foi preso após denúncia da família Crédito: Reprodução

O caso de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos em Ibirapitanga, no sul da Bahia, foi revelado após a irmã mais velha da vítima, uma adolescente de 13 anos, encontrar o diário com os detalhes do abuso. Após encontrar os relatos, a irmã alertou os pais sobre a violência sofrida pela criança e eles acionaram a polícia.

O crime teria ocorrido em outubro de 2025, mas só veio à tona após a leitura das anotações. A denúncia resultou na prisão de um homem de 62 anos nesta terça-feira (14). A escola onde a menina estuda também foi comunicada, acionando o Conselho Tutelar e contribuindo para o encaminhamento do caso às autoridades.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

De acordo com as investigações, o suspeito era próximo da família e se aproveitava da relação de confiança para frequentar a residência. Foi durante uma dessas visitas que o abuso teria acontecido. No diário, a criança descreve que o homem entrou no quarto enquanto ela estava no local junto com a irmã, que dormia no momento.

"Na hora, me deu um desespero, até que eu comecei a gritar: 'Sai daqui'. Assim que ele saiu do quarto, eu comecei a chorar", escreveu a menina. A Polícia Civil aponta ainda que o suspeito já havia sido denunciado anteriormente por um caso semelhante. Em 2024, ele foi acusado de abusar de uma adolescente de 13 anos.

A identidade do homem não foi divulgada, conforme os protocolos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

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Tags:

Bahia Crime Diário Estupro de Vulnerável

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