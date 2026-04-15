CRIME

'Me deu um desespero': relato em diário revela crime sexual contra menina de 11 anos na Bahia

Homem aproveitava confiança dos pais para atacar a criança

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:13

Suspeito foi preso após denúncia da família Crédito: Reprodução

Um diário revelou um crime de estupro de vulnerável dentro da casa de uma família em Ibirapitanga, no sul da Bahia. No diário de uma das filhas da família, que tem 11 anos, a irmã mais velha da vítima achou relatos da violência vivenciada pela caçula por conta de um homem que se aproveitava de visitas aos pais das crianças para cometer o crime.

O caso ocorreu em outubro do ano passado, mas o suspeito de 62 anos foi preso nesta terça-feira (14), porque os pais procuraram a polícia após a irmã mostrar o diário para eles. O colégio onde a menina estuda também foi informado, mobilizando o Conselho Tutelar e as autoridades policiais da região.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

De acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava da confiança dos responsáveis e era considerado um amigo próximo da família. O crime teria acontecido durante visitas do homem à residência. No texto deixado pela criança, ela descreve que o agressor invadiu seu quarto enquanto ela e a irmã — que dormia no momento — estavam no cômodo.

"Na hora, me deu um desespero, até que eu comecei a gritar: 'Sai daqui'. Assim que ele saiu do quarto, eu comecei a chorar", escreveu a menina em seu diário. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que ele é alvo de denúncias desta natureza; em 2024, o homem já havia sido acusado de abusar de uma adolescente de 13 anos.