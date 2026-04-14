Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

DJ suspeito de matar ex-companheira foi denunciado por violência contra mulher dois anos antes

Daniel Carlos Sobreira de Souza, 41 anos, é suspeito pela morte da produtora

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:18

DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira Crédito: Reprodução

A morte de Juliana Guaraldi, produtora de eventos encontrada morta em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, não foi o primeiro episódio de violência contra mulher envolvendo Daniel Carlos Sobreira de Sousa, conhecido como DJ Danka. Ex-companheiro da vítima, ele foi encontrado morto horas após se tornar alvo de um mandado de prisão preventiva.

Dois anos antes, em 2024, Daniel já havia sido denunciado por violência doméstica contra uma mulher no município de Fernandópolis, no interior de São Paulo. O caso deu origem a um processo judicial que avançou para a fase de execução penal, indicando que houve condenação ou aplicação de pena, segundo processo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que tem detalhes sob segredo de Justiça.

DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira

DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução
1 de 14
DJ Danka é suspeito de matar a ex-companheira por Reprodução

DJ de festas de luxo

Nas redes sociais, DJ Danka compartilhava sua rotina de trabalho, tocando em casamentos, aniversários e outros eventos de luxo em Trancoso, Arraial d’Ajuda e outros pontos turísticos do sul da Bahia. Em uma das suas redes, Danka acumulava mais de 10 mil seguidores. Tanto ele como Juliana eram conhecidos na região, o que causou comoção e choque com as circunstâncias da morte da produtora de eventos.

Na véspera de ser localizado morto, Daniel publicou vídeos nas redes sociais afirmando que estava em Goiânia e negou qualquer participação no crime. “Eu não estava presente no fato do assassinato, estou sabendo até pelos sites. Eu não estava em Arraial D'Ajuda, já estava aqui em Goiânia, tenho comprovações que estava falando com a Juliana. Nós já estávamos separados”, disse.

Juliana estava desaparecida desde o dia 7 de abril, quando fez o último contato com familiares. De acordo com informações da polícia, o corpo dela foi encontrado na última sexta-feira (10) em estado avançado de decomposição e apenas de roupas íntimas. As investigações apontam que a morte da vítima ocorreu ainda no dia de seu desaparecimento.

Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia

Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução
1 de 13
Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia por Reprodução

Investigação

Segundo a investigação, ele e Juliana mantinham um relacionamento marcado por conflitos. No fim de março, uma discussão entre os dois durante uma festa terminou em agressões envolvendo outras pessoas. Mesmo com a mulher já desaparecida, o suspeito procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência por roubo e agressão.

Paralelamente, os investigadores identificaram movimentações consideradas atípicas, como o uso contínuo de aplicativos de mensagens e possíveis alterações no IMEI do celular no período em que o corpo da vítima foi encontrado. Ainda no sábado (11), a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito. As circunstâncias da morte dele na madrugada seguinte à decisão não foram detalhadas oficialmente. A polícia trata o caso como feminicídio.

Juliana Guaraldi e Daniel Carlos, que até então era o companheiro dela brigaram em uma festa no fim de março. Segundo informações do g1, no fim de março, os dois se envolveram em uma discussão durante um evento. Na ocasião, Daniel chegou a ser agredido por outras pessoas presentes. Ainda não há confirmação se o relacionamento foi encerrado após o episódio.

Juliana e DJ Danka tiveram um relacionamento

Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução
1 de 9
Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento por Reprodução

Leia mais

Imagem - Produtora morta na Bahia teve briga com DJ suspeito dias antes do crime

Produtora morta na Bahia teve briga com DJ suspeito dias antes do crime

Imagem - DJ suspeito de matar ex-companheira tocava em festas luxuosas de paraísos turísticos da Bahia

DJ suspeito de matar ex-companheira tocava em festas luxuosas de paraísos turísticos da Bahia

Imagem - Produtora é encontrada morta com marcas de estrangulamento na Bahia; DJ é suspeito

Produtora é encontrada morta com marcas de estrangulamento na Bahia; DJ é suspeito

Tags:

Bahia Violência Contra A Mulher Feminicídio Juliana Guaraldi dj Danka

Mais recentes

Imagem - Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador

Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador
Imagem - Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos

Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos
Imagem - Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia

Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia