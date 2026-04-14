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Suspeito de matar ex-companheira a facadas na Bahia gravou vídeo antes do crime: “Fiz uma coisa ruim”

Davi Pereira Oliveira, 31 anos, está foragido após morte de vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:52

Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira Crédito: Reprodução

O principal suspeito de ter invadido a casa de Sabrina Oliveira Brito, de 20 anos, e matá-la a facadas em Maetinga, no sudoeste da Bahia, gravou um vídeo antes de cometer o crime. Ex-companheiro da vítima, Davi Pereira Oliveira, de 31 anos, diz na gravação que, se as pessoas vissem o vídeo, é porque ele fez ‘uma coisa ruim’.

“Se você estiver vendo esse vídeo agora, é porque eu já não vou estar mais aqui e porque não suportei o peso que eu carregava nas minhas costas e na minha consciência. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu fiz uma coisa ruim”, fala ele, que fugiu após o crime e segue foragido por feminicídio.

Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira

Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução
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Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira por Reprodução

O caso ocorreu na rua Rodrigues Costa, na região central do município. Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes foram acionadas após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por vizinhos de que o suspeito teria invadido a residência, atacado a jovem com golpes de faca e fugido.

Ainda no vídeo, ele antecipou um pedido de desculpas. “Eu queria pedir perdão para todos, principalmente para minha mãe. Mãe, me perdoa. A senhora me ensinou a fazer o que é certo, a andar direito, com justiça e dignidade. [...] Eu tentei todos os dias honrar a senhora, honrar os seus ensinamentos. Mas eu estou cansado”, afirmou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte da vítima ainda no interior do imóvel. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e liberado no mesmo dia. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia.

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Tags:

Feminicídio Davi Pereira Oliveira Sabrina Brito de Oliveira Gravou Vídeo

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