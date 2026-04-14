FEMINICÍDIO

Jovem de 20 anos é morta a facadas após ex-companheiro invadir casa na Bahia

Crime aconteceu no centro da cidade e chocou moradores

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:51

Davi Pereira Oliveira é investigado por crime Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Sabrina Oliveira Brito, 20 anos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa, na cidade de Maetinga, no sudoeste do estado, nesta segunda-feira (13).

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Davi Pereira Oliveira, 31, que segue sendo procurada. A jovem foi identificada como Sabrina Oliveira Brito. O crime ocorreu na rua Rodrigues Costa, localizada na região central do município.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

De acordo com a TV Sudoeste, a PM foi acionada após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por vizinhos de que o suspeito teria invadido a residência, atacado a vítima com golpes de faca e, em seguida, fugido utilizando um carro.

O veículo mencionado chegou a ser localizado posteriormente pelas equipes policiais, mas o suspeito não foi encontrado até o momento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas apenas pôde confirmar a morte da jovem ainda dentro do imóvel.