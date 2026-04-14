Jovem de 20 anos é morta a facadas após ex-companheiro invadir casa na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:51
Uma mulher identificada como Sabrina Oliveira Brito, 20 anos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa, na cidade de Maetinga, no sudoeste do estado, nesta segunda-feira (13).
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Davi Pereira Oliveira, 31, que segue sendo procurada. A jovem foi identificada como Sabrina Oliveira Brito. O crime ocorreu na rua Rodrigues Costa, localizada na região central do município.
Caso é investigado pela Polícia Civil
De acordo com a TV Sudoeste, a PM foi acionada após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por vizinhos de que o suspeito teria invadido a residência, atacado a vítima com golpes de faca e, em seguida, fugido utilizando um carro.
O veículo mencionado chegou a ser localizado posteriormente pelas equipes policiais, mas o suspeito não foi encontrado até o momento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas apenas pôde confirmar a morte da jovem ainda dentro do imóvel.
O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e liberado ainda na mesma data. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia.