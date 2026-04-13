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Megaoperação da PF mira facções e prende 66 traficantes na Bahia

Ação também alcançou outros estados e teve prisões internacionais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:54

Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais Crédito: Polícia Federal

Uma ofensiva contra o crime organizado resultou na prisão de 66 foragidos da Justiça na Bahia, entre fevereiro e abril deste ano. As capturas fazem parte de uma nova fase da Operação Artemis, que tem como foco criminosos envolvidos em delitos violentos, especialmente ligados a facções com atuação no estado.

Ao todo, foram 77 prisões realizadas até o momento, incluindo ações fora do território baiano e até no exterior. A operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia, em conjunto com forças estaduais e federais, além do apoio de equipes de outros estados.

As ações ocorreram em diversos municípios baianos, como Salvador, Feira de Santana, Jequié, Camaçari, Vitória da Conquista e Alagoinhas, entre outras cidades do interior. Fora da Bahia, também houve prisões em estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará.

Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais

Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
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Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal

A operação também teve desdobramentos internacionais, com dois foragidos localizados e presos na Bolívia. Segundo as investigações, integrantes de facções costumam deixar o estado para tentar escapar da ação policial, mas continuam ordenando crimes à distância, como tráfico de drogas e armas.

Os alvos capturados são investigados por crimes como homicídio, latrocínio, roubo qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Cada mandado de prisão cumprido, de acordo com as forças de segurança, foi resultado de investigações com base em provas reunidas ao longo do trabalho de inteligência.

A FICCO/BA reúne instituições como Polícia Federal, Polícia Civil da Bahia, Polícia Militar da Bahia, além de órgãos do sistema prisional e da Secretaria de Segurança Pública, em um modelo integrado que tem ampliado o alcance das operações contra o crime organizado.

Polícia Federal

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
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Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
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