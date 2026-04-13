Jovem de 27 anos morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:39
Uma jovem de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (11), na BR-110, em São Sebastião do Passé. A vítima foi identificada como Stefanie Montino Souza de Jesus.
De acordo com informações iniciais, Stefanie sofreu hemorragia interna e múltiplas fraturas. Ela chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem estava em um Fiat Mobi, um dos veículos envolvidos na colisão.
Stefanie Montino morreu em acidente
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 399 da rodovia, e foi do tipo colisão frontal entre dois automóveis. Além da morte, outras três pessoas ficaram gravemente feridas.
A Polícia Civil da Bahia informou que o caso foi registrado neste domingo (12) pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
Equipes da PRF estiveram no local e aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.