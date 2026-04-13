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Jovem de 27 anos morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Vítima sofreu hemorragia interna e múltiplas fraturas após a colisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:39

Stefanie morreu em acidente grave
Stefanie morreu em acidente grave Crédito: Reprodução

Uma jovem de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (11), na BR-110, em São Sebastião do Passé. A vítima foi identificada como Stefanie Montino Souza de Jesus.

De acordo com informações iniciais, Stefanie sofreu hemorragia interna e múltiplas fraturas. Ela chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem estava em um Fiat Mobi, um dos veículos envolvidos na colisão.

Stefanie Montino morreu em acidente

Stefanie morreu em acidente grave por Reprodução
Stefanie morreu em acidente grave por Reprodução
Stefanie morreu em acidente grave por Reprodução
Stefanie morreu em acidente grave por Reprodução
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Stefanie morreu em acidente grave por Reprodução

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 399 da rodovia, e foi do tipo colisão frontal entre dois automóveis. Além da morte, outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

A Polícia Civil da Bahia informou que o caso foi registrado neste domingo (12) pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Equipes da PRF estiveram no local e aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

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Tags:

Bahia Acidente Tragédia Estrada Stefanie Montino

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