TRAGÉDIA

Jovem de 27 anos morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Vítima sofreu hemorragia interna e múltiplas fraturas após a colisão

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:39

Stefanie morreu em acidente grave Crédito: Reprodução

Uma jovem de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (11), na BR-110, em São Sebastião do Passé. A vítima foi identificada como Stefanie Montino Souza de Jesus.

De acordo com informações iniciais, Stefanie sofreu hemorragia interna e múltiplas fraturas. Ela chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem estava em um Fiat Mobi, um dos veículos envolvidos na colisão.

Stefanie Montino morreu em acidente 1 de 4

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 399 da rodovia, e foi do tipo colisão frontal entre dois automóveis. Além da morte, outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

A Polícia Civil da Bahia informou que o caso foi registrado neste domingo (12) pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.