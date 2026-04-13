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Inmet emite alerta amarelo de chuva para 259 cidades da Bahia

Previsão indica chuva de até 50 mm por dia e risco de alagamentos pontuais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:20

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para 259 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 259 cidades da Bahia. O aviso começou às 10h10 de domingo (12) e segue válido até esta segunda-feira (13), podendo ser prorrogado.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta segunda-feira (13)

Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet
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Cidades estão sob alerta amarelo por conta de chuvas por Reprodução/Inmet

O alerta indica que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade. O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.

O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.

Orientações:

  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas;

  • Não permanecer em áreas de risco em caso de temporais;

  • Buscar abrigo seguro durante períodos de instabilidade.

  • Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

  • O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
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Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
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Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
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Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

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