Inmet emite alerta amarelo de chuva para 259 cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:20
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 259 cidades da Bahia. O aviso começou às 10h10 de domingo (12) e segue válido até esta segunda-feira (13), podendo ser prorrogado.
De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta segunda-feira (13)
O alerta indica que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade. O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.
O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.
Orientações:
Chuva em Salvador ao longo dos anos