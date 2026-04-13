PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta amarelo de chuva para 259 cidades da Bahia

Previsão indica chuva de até 50 mm por dia e risco de alagamentos pontuais

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:20

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para 259 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 259 cidades da Bahia. O aviso começou às 10h10 de domingo (12) e segue válido até esta segunda-feira (13), podendo ser prorrogado.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta segunda-feira (13) 1 de 26

O alerta indica que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade. O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.

O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.

Orientações:

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas;

Não permanecer em áreas de risco em caso de temporais;

Buscar abrigo seguro durante períodos de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.