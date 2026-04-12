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Vídeo flagrou execução de três homens em Lauro de Freitas; vítimas tentaram fugir

Crime aconteceu em Vila Praiana e foi registrado por câmeras de segurança

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 11:40

Dois adolescentes e um homem foram mortos Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança expôs a execução de três homens na localidade de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu na última quinta-feira (9) e teve como vítimas Luis Felipe Gonzaga de Deus, de 17 anos, Tailan Otávio Silva, de 16, e Tiago da Silva Menezes, de 38.

As imagens, que passaram a circular nas redes sociais no dia seguinte, mostram o momento em que um homem armado se aproxima do grupo. Ao perceberem a ameaça, as vítimas tentam escapar correndo, mas são alcançadas pelos disparos. A gravação também revela a presença de um quarto homem, que aparece com uma mochila semelhante às utilizadas por entregadores. Ele tenta deixar o local mancando.

Dois dos corpos, de Tailan e Luis Felipe, já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) e enterrados no Cemitério Municipal de Lauro de Freitas. Já o corpo de Tiago permanecia no IML até este sábado (11).

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo triplo homicídio, assim como esclarecer a motivação do crime. A Polícia Militar afirmou que reforçou o policiamento na região após o ocorrido.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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