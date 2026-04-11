CONDENADO

Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia

Homem já havia sido condenado pelas práticas criminosas na cidade de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:19

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira (10), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, pelos crimes de maus-tratos e tortura contra idosos e pessoas com deficiência. O suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Candeias.

Ele era administrador de uma instituição de acolhimento à época em que os delitos foram cometidos e possuía um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação já expedida pela Justiça baiana.



O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2022. À época, o investigado atuava como administrador de uma instituição de acolhimento de idosos, sendo posteriormente indiciado no inquérito policial instaurado para apuração dos fatos.

A investigação foi conduzida pela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e pela 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.