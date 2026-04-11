Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:19
Um homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira (10), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, pelos crimes de maus-tratos e tortura contra idosos e pessoas com deficiência. O suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Candeias.
Ele era administrador de uma instituição de acolhimento à época em que os delitos foram cometidos e possuía um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação já expedida pela Justiça baiana.
O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2022. À época, o investigado atuava como administrador de uma instituição de acolhimento de idosos, sendo posteriormente indiciado no inquérito policial instaurado para apuração dos fatos.
A investigação foi conduzida pela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e pela 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi custodiado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), realizou os exames legais e será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.