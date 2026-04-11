Adolescentes e homem de 38 anos são executados a tiros em Lauro de Freitas

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Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:15
Um triplo homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (9) no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Três homens foram mortos a tiros na Rua Porto da Barra. As vítimas foram identificadas como Luis Felipe Gonzaga de Deus, de 17 anos, Tailan Otávio Silva, de 16, e Tiago da Silva Menezes, de 38.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de três pessoas baleadas na localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram as vítimas já sem sinais vitais e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica da Bahia para realização da perícia e remoção dos corpos.
Também por meio de nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso está sob investigação da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas. Segundo a corporação, foram expedidas as guias periciais e de remoção, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar autoria e motivação das execuções.