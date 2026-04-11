TRIPLO HOMICÍDIO

Adolescentes e homem de 38 anos são executados a tiros em Lauro de Freitas

Polícia Civil investiga autoria e motivação das mortes

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:15

Um triplo homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (9) no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Três homens foram mortos a tiros na Rua Porto da Barra. As vítimas foram identificadas como Luis Felipe Gonzaga de Deus, de 17 anos, Tailan Otávio Silva, de 16, e Tiago da Silva Menezes, de 38.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de três pessoas baleadas na localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram as vítimas já sem sinais vitais e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica da Bahia para realização da perícia e remoção dos corpos.