Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescentes e homem de 38 anos são executados a tiros em Lauro de Freitas

Polícia Civil investiga autoria e motivação das mortes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:15

Um triplo homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (9) no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Três homens foram mortos a tiros na Rua Porto da Barra. As vítimas foram identificadas como Luis Felipe Gonzaga de Deus, de 17 anos, Tailan Otávio Silva, de 16, e Tiago da Silva Menezes, de 38.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de três pessoas baleadas na localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram as vítimas já sem sinais vitais e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica da Bahia para realização da perícia e remoção dos corpos.

Também por meio de nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso está sob investigação da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas. Segundo a corporação, foram expedidas as guias periciais e de remoção, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar autoria e motivação das execuções.

Mais recentes

Imagem - Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada

Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada
Imagem - PM remove câmeras clandestinas instaladas em postes na Grande Salvador

PM remove câmeras clandestinas instaladas em postes na Grande Salvador
Imagem - Jovem baiana de 20 anos é morta a facadas pelo ex no Rio Grande do Sul

Jovem baiana de 20 anos é morta a facadas pelo ex no Rio Grande do Sul