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PM remove câmeras clandestinas instaladas em postes na Grande Salvador

Equipamentos foram localizados na região conhecida como Caixa D’água e encaminhados à Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 11:32

Câmeras clandestinas
Câmeras clandestinas Crédito: Divulgação/Arquivo

Policiais militares da 81ª Companhia Independente (CIPM) retiraram quatro câmeras instaladas de forma irregular em postes de iluminação pública no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, durante uma ação de patrulhamento intensificado realizada na noite de sexta-feira (10).

Segundo a corporação, os equipamentos na localidade conhecida como Caixa D’águs foram identificados pelas guarnições enquanto as equipes realizavam rondas na região. Após a localização, os policiais fizeram a remoção imediata das câmeras.

Ao todo, quatro dispositivos foram apreendidos na ocorrência. O material recolhido foi encaminhado à Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Câmeras instaladas de forma clandestina em postes e pontos estratégicos costumam ser utilizadas por grupos criminosos para monitorar a movimentação de moradores e, principalmente, a aproximação de viaturas policiais, funcionando como um sistema informal de vigilância para alertar integrantes dessas organizações sobre possíveis ações das forças de segurança na área.

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