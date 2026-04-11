VIOLÊNCIA

Idosa morre após ser baleada dentro de casa no Recôncavo Baiano

Situação foi registrada na cidade de São Félix

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 16:51

Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realização de perícia - Imagem Ilustrativa Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Uma idosa morreu na madrugada deste sábado (11), na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano, após ser atingida por um tiro.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Joanice do Nascimento Gomes, de 67 anos. Ela estava dentro de casa, na região do Vale da Estrada, quando foi atingida pelo disparo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.