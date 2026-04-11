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Idosa morre após ser baleada dentro de casa no Recôncavo Baiano

Situação foi registrada na cidade de São Félix

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 16:51

Corpo passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica
Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realização de perícia - Imagem Ilustrativa Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Uma idosa morreu na madrugada deste sábado (11), na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano, após ser atingida por um tiro.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Joanice do Nascimento Gomes, de 67 anos. Ela estava dentro de casa, na região do Vale da Estrada, quando foi atingida pelo disparo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de São Félix (DT/São Félix), que apura a autoria e as demais circunstâncias do crime.

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