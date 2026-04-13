SERVIÇO BÁSICO

Fornecimento de água é suspenso em seis cidades baianas nesta segunda (13)

Suspensão é que o serviço seja retomado a partir do final da tarde

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:30

Torneira sem água Crédito: Agência Brasil

A partir das 8h da próxima segunda-feira (13), seis municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido temporariamente. A suspensão ocorre para possibilitar a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região. Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.



O fornecimento deverá ser gradativamente regularizado a partir do final da tarde. Após a conclusão dos serviços, será possível encher novamente toda a rede distribuidora da região.

Veja quais cidades serão afetadas pela suspensão do fornecimento de água 1 de 6

A orientação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é que os moradores armazenem previamente água nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados até que o abastecimento seja normalizado.