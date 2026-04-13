VIOLÊNCIA ARMADA

Número de adolescentes baleados cresce 80% em Salvador e RMS

Sete dos nove adolescentes atingidos em março morreram

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:32

Cápsulas de balas ficaram espalhadas nas ruas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A violência armada voltou a atingir com força adolescentes em Salvador e na região metropolitana. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que o número de jovens baleados cresceu 80% em março de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, nove adolescentes foram atingidos por disparos de arma de fogo no mês — sete morreram e dois ficaram feridos. Em março de 2025, haviam sido registrados cinco casos, o que evidencia o avanço da violência contra esse grupo.

Entre os episódios mais marcantes está o assassinato de Beatriz Caroline Bispo dos Santos e Priscila da Silva dos Santos, ambas de 16 anos. As duas foram mortas no dia 11, no bairro de São Marcos, após homens armados invadirem a casa onde estavam, na Rua Santa Rita. O levantamento também mostra a dimensão da violência no mês. Foram registrados 111 tiroteios em Salvador e RMS, com o mesmo número de pessoas baleadas: 89 não resistiram aos ferimentos e 22 sobreviveram.

Bairros de Salvador com maior número de tiroteios em 2025 1 de 5

Parte dessas ocorrências aconteceu durante ações policiais. Foram 50 registros nesse contexto, número 9% menor do que o observado em março de 2025, quando houve 55 casos. Outro dado que chama atenção é a manutenção da violência dentro de residências. Em março deste ano, 14 pessoas foram baleadas em casa — 11 morreram e três ficaram feridas. No mesmo mês do ano anterior, 13 pessoas haviam sido mortas em situações semelhantes.