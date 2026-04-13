TIROTEIO

Policial é baleado e dois suspeitos morrem em confronto na madrugada em Salvador

Suspeitos atiraram contra equipes durante patrulhamento na Baixa da Fonte

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:12

Material foi apreendido pela PM Crédito: Polícia Militar

Um policial militar ficou ferido e dois suspeitos morreram após uma troca de tiros registrada na madrugada de domingo (12), na região da Baixa da Fonte, em Salvador. A ação envolveu equipes da 9ª CIPM e da Rondesp BTS, que realizavam patrulhamento na área. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, os agentes avistaram homens armados que, ao perceberem a presença das viaturas, passaram a atirar contra os policiais, dando início ao confronto.

Após o fim dos disparos, os militares fizeram uma varredura no local e encontraram diversos materiais, incluindo um carregador de submetralhadora calibre 9 mm, munições, 126 pinos de cocaína, 45 porções de crack, 13 porções de maconha, além de um rádio comunicador, uma balança de precisão e uma motocicleta.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a continuidade da operação, equipes da Rondesp localizaram dois homens feridos, ainda com armas em mãos. Eles foram socorridos e levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, carregadores, munições de diferentes calibres e mais entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e K9, além de outros itens associados ao tráfico.