Policial é baleado e dois suspeitos morrem em confronto na madrugada em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:12
Um policial militar ficou ferido e dois suspeitos morreram após uma troca de tiros registrada na madrugada de domingo (12), na região da Baixa da Fonte, em Salvador. A ação envolveu equipes da 9ª CIPM e da Rondesp BTS, que realizavam patrulhamento na área. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, os agentes avistaram homens armados que, ao perceberem a presença das viaturas, passaram a atirar contra os policiais, dando início ao confronto.
Após o fim dos disparos, os militares fizeram uma varredura no local e encontraram diversos materiais, incluindo um carregador de submetralhadora calibre 9 mm, munições, 126 pinos de cocaína, 45 porções de crack, 13 porções de maconha, além de um rádio comunicador, uma balança de precisão e uma motocicleta.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a continuidade da operação, equipes da Rondesp localizaram dois homens feridos, ainda com armas em mãos. Eles foram socorridos e levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, carregadores, munições de diferentes calibres e mais entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e K9, além de outros itens associados ao tráfico.
No confronto, um policial militar foi atingido na perna. Ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. A corporação informou que segue prestando assistência ao agente. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o caso foi registrado.