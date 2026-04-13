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Palestras, oficinas e serviços: shopping oferece programação gratuita sobre autismo em Salvador

Programação acontece de 13 a 30 de abril, com entrada gratuita

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:01

Programação acontece no Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista recebe, entre os dias 13 e 30 de abril, uma programação gratuita voltada à conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA). A iniciativa reúne palestras, oficinas, feira artesanal e serviços de apoio às famílias, funcionando diariamente das 10h às 17h, no piso L1, em frente à loja CVC.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer e tem como proposta ampliar o acesso à informação, além de fortalecer a inclusão de pessoas com TEA em diferentes espaços.

“Promover iniciativas como essa é essencial para ampliar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista e incentivar a inclusão em diferentes espaços. Nosso objetivo é oferecer informação, acolhimento e serviços que contribuam para o dia a dia das pessoas com TEA e de suas famílias”, destaca Juliana Brandão, gerente de marketing do shopping.

Autismo

Planos de saúde não podem recusar contratação de pessoas com autismo por Shutterstock
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Planos de saúde não podem recusar contratação de pessoas com autismo por Shutterstock

A programação começou no dia 13 de abril com a abertura oficial do espaço, apresentação musical de um ex-aluno da Associação de Amigos do Autista da Bahia e uma roda de conversa. Ao longo do mês, o público terá acesso a uma série de atividades, como bate-papos com especialistas, oficinas temáticas e encontros voltados à troca de experiências.

Entre os destaques estão discussões sobre direitos das pessoas com deficiência, oficinas de braile e Libras, além de rodas de conversa com mães atípicas e apresentações culturais. A agenda também inclui participação de profissionais de diferentes áreas, ampliando o debate sobre inclusão.

Outro ponto central da ação é o cadastramento para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), realizado em datas específicas ao longo do mês. O documento garante prioridade em atendimentos e contribui para o reconhecimento dos direitos das pessoas com TEA.

O atendimento da Associação de Amigos do Autista da Bahia também ocorre em dias determinados, oferecendo orientação e suporte ao público. A programação integra as ações do mês dedicado à conscientização sobre o autismo e busca aproximar informação e serviços da população de forma acessível.

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Autismo Programação Shopping

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